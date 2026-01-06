Tomelloso felicita a su paisano universal Antonio López en su 90 cumpleaños y programa un 2026 de actos en su honor

Tomelloso felicita a Antonio López en su 90 cumpleaños y anuncia el Año Antonio López 2026 - AYTO TOMELLOSO

CIUDAD REAL 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tomelloso conmemora este martes el 90 cumpleaños de Antonio López, uno de los grandes referentes del arte español contemporáneo y una mirada nacida en esta ciudad, con una serie de acciones simbólicas que convierten la felicitación en un gesto sobrio, compartido y de inmensa gratitud.

El alcalde, Javier Navarro, ha trasladado su felicitación a Antonio López en nombre de toda la ciudad de Tomelloso y, además, le ha dirigido una carta personal en la que le agradece, con palabras de admiración y respeto, una vida entera de arte, paciencia y fidelidad a sus raíces, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El artista recibió la Medalla de Oro de la Ciudad de Tomelloso el 3 de junio de 1996, la máxima distinción municipal, como reconocimiento a su trayectoria y a su vínculo con la ciudad. Este vínculo con Tomelloso ha sido siempre explícito en el propio artista.

En una entrevista, Antonio López lo resumió así: "Estoy enamorado de Tomelloso, es el sitio que me ha enamorado... ha sido Tomelloso y sigue siendo Tomelloso".

El Ayuntamiento ha querido que la felicitación de hoy no se quede en un acto cerrado, sino que se manifieste en lo cotidiano. Por ello, durante la jornada, las pantallas municipales difunden un mensaje de agradecimiento que resume el sentir de Tomelloso hacia el artista: "Tomelloso, donde naciste, te da las gracias por enseñarnos a mirar".

Al mismo tiempo, se activa una acción de felicitación en redes sociales que pretende ser viral: una invitación abierta para que vecinos, asociaciones, creadores, centros educativos y tejido cultural se sumen con mensajes breves --en texto o vídeo-- y formen, entre todos, una felicitación única, construida como un "coro" de reconocimiento y tomellosería.

Como complemento a esas acciones digitales y urbanas, el Ayuntamiento pone a disposición de todo Tomelloso un libro de firmas y dedicatorias en el Museo Antonio López Torres, para que cualquier persona pueda dejar por escrito una felicitación, un recuerdo o unas palabras de agradecimiento. El libro permanecerá disponible durante las próximas semanas en el museo, para facilitar la participación de todos los públicos.

Además de estas acciones que nacen desde el corazón en una ciudad donde el arte reside en cada uno de sus poros, el alcalde ha anunciado la presentación próximamente de 2026 Año Antonio López: un año en el que su figura será hilo conductor de una programación cultural especialmente significativa.

Coinciden el 90 aniversario del artista, el 40 aniversario del Museo Antonio López Torres --dedicado a su tío y maestro, un museo especialmente querido por Antonio López-- y la 75ª edición de la Fiesta de las Letras y las Artes, donde uno de los galardones principales, el Premio de Pintura, lleva su nombre.

En este contexto, el Ayuntamiento avanza también la apertura de la Casa de las Letras y las Artes, llamada a convertirse en sede y hogar estable de esa Fiesta y en un nuevo espacio de referencia para la cultura local, regional y nacional.

El alcalde ha señalado que "este aniversario es una ocasión para expresar públicamente el cariño y el orgullo de Tomelloso hacia un creador que ha llevado el nombre de la ciudad a lo más alto, sin dejar nunca de pertenecer a su luz y a su memoria".

Tomelloso celebra hoy con lo que mejor lo define: memoria, sentimiento y futuro. Con un mensaje que se ve en la ciudad, una felicitación que se comparte en redes y un libro abierto donde la gratitud se escribe despacio --como se hacen las cosas que importan--, y con el anuncio de un año 2026 dedicado a seguir celebrando el arte y la mirada de Antonio López.