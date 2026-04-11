Tomelloso inmortaliza a Jesús Andújar incluyendo su nombre en el callejero

Jesús Andújar ya luce calle en Tomelloso. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La calle Zahorí, desde la N-310 hasta la confluencia con la calle Joaquín Costa, lleva desde ahora el nombre del popular tomellosero Jesús Andújar, fallecido en 2022.

El municipio le ha rendido un festivo y emotivo homenaje, al que no han faltado representantes de la Asociación Cultural Amigos del Museo del Carro, de la peña Los Canuthis, de la Asociación Cultural Carreros de Tomelloso, presentes con una reata y del Grupo Folclórico Manantial del Vino, colectivos de los que formó parte y colaboró activamente y que pidieron una calle para él.

El hijo del homenajeado, Jesús Andújar, ha descubierto junto al alcalde de la ciudad, Javier Navarro, la placa conmemorativa colocada en la fachada del que fue su lugar de esparcimiento y dedicación a una de sus pasiones, las mulas y el arte de esquilarlas haciendo dibujos en su grupa para la Romería, además de restaurar sus carros o hacer los arreos, oficios casi extinguidos que forman parte de las tradiciones de Tomelloso y que él recuperó en sus ratos de ocio.

Según informa el Consistorio, el alcalde ha asegurado que se trata de un "honroso y merecido homenaje a una persona que nos ha hecho reir, pero que sobre todo nos ha acompañado y ha guardado nuestras tradiciones".

Las reatas de mulas, ha señalado el alcalde, son "elemento diferenciador" de la Romería de Tomelloso, que se celebra el último fin de semana de abril, y Jesús Andújar recuperó un arte elevando el nombre de Tomelloso y de sus tradiciones".

"Estoy seguro de que la familia va a disfrutar este día, que es el mínimo gesto que podía hacer el pueblo de Tomelloso a uno de sus vecinos que más ha colaborado con la difusión de la cultura popular y las tradiciones", ha afirmado el alcalde, añadiendo que Jesús Andújar era "una persona que disfrutaba mucho, que se sentía muy orgulloso de Tomelloso y de su gente ".

El hijo del homenajeado, ha asegurado que para la familia "es un día muy emocionante y muy grande" porque además, ha recalcado, "esta no es una calle cualquiera, es su calle, en la que pasó muchos ratos con sus animales y sus dibujos".

Su padre, ha afirmado, "estaría hoy muy orgulloso de su gente y de su pueblo, al que quería mucho".

También ha intervenido en el acto el presidente de la peña 'Los Canuthis', José María Díaz, que ha hablado del homenajeado como "un icono" de la misma.

A él, ha asegurado, le habría hecho una tremenda ilusión ver su nombre en esta calle "y desde la peña no podemos sino volcarnos con la familia, con los amigos y la memoria de Jesús".