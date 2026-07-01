Torijano reivindica la inversión de Junta de 25 millones de euros en la red para personas con discapacidad de Albacete

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en el aniversario celebrado en Abengibre. - JCCM

ALBACETE 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha destina este año más de 25 millones de euros a la atención de las personas con discapacidad en la provincia de Albacete, consolidando una red pública de recursos cercana, especializada y centrada en las personas. Dicha cantidad supone 1,3 millones de euros más que el pasado año.

Así lo ha destacado este miércoles la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante su visita al Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Grave (CADIG) 'La Piedra Encantada' de Abengibre, con motivo de la celebración de su 15.º aniversario, en un acto en el que ha estado acompañada por el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz; el director general de Discapacidad, Francisco José Armenta; la delegada provincial de Bienestar Social, Antonia Coloma; la dirección del centro, profesionales, familiares, personas usuarias y representantes de entidades y servicios que colaboran habitualmente con este recurso, según ha informado la Junta por nota de prensa.

García Torijano ha subrayado que "hoy celebramos 15 años de un recurso que es un orgullo para Abengibre, para La Manchuela y para toda Castilla-La Mancha", pero, sobre todo, "15 años de compromiso con las personas con discapacidad intelectual y con sus familias".

La consejera ha remarcado que las políticas sociales "se demuestran con presupuesto, con recursos abiertos, con profesionales y con personas que reciben atención todos los días, vivan donde vivan". En este sentido, ha recordado que la inversión del Gobierno regional ha permitido reforzar la red de atención a la discapacidad en la provincia de Albacete, que desde 2015 ha pasado de 47 a 64 recursos de atención directa, de 1.021 a 1.351 plazas públicas y de siete a doce servicios de Atención Temprana.

"Estamos hablando de una red que cuenta con más de 690 profesionales y con la colaboración de 50 entidades del Tercer Sector, que son garantía de atención cercana, especializada y de calidad", ha afirmado la titular de Bienestar Social.

'LA PIEDRA ENCANTADA', UN RECURSO CONSOLIDADO EN LA RED PÚBLICA REGIONAL

Durante la visita, García Torijano ha puesto en valor la trayectoria del CADIG 'La Piedra Encantada', un centro de titularidad pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que abrió sus puertas en 2011 y que atiende a personas con discapacidad intelectual grave con necesidades de apoyo extenso o generalizado.

El recurso dispone de 40 plazas residenciales y diez plazas de centro de día, mantiene una ocupación prácticamente completa y cuenta con una plantilla de unos 120 trabajadores y trabajadoras. Además, fue el primer centro de titularidad de la Junta en la provincia de Albacete diseñado bajo el modelo de unidades de convivencia, con cinco viviendas de ocho residentes cada una, reproduciendo entornos más cercanos al concepto de hogar y favoreciendo una atención más personalizada.

La consejera ha señalado que "La Piedra Encantada no solo sigue abierta 15 años después, sino que es hoy un centro plenamente consolidado dentro de la red pública regional". "Representa muy bien el modelo que defendemos: un modelo que pone a la persona en el centro, que apuesta por la autonomía personal, por las unidades de convivencia, por la inclusión en la comunidad y por los apoyos necesarios para que cada persona pueda desarrollar su propio proyecto de vida", ha indicado.

El centro desarrolla programas de atención integral en áreas como desarrollo personal e inclusión comunitaria, terapia ocupacional, apoyo familiar, promoción de la salud, fisioterapia, enfermería 24 horas, actividades significativas, servicios generales y transporte adaptado.

SERVICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS TAMBIÉN EN EL MEDIO RURAL

La titular de Bienestar Social ha destacado también el valor territorial del CADIG de Abengibre, ubicado en una localidad de La Manchuela y plenamente integrado en el casco urbano del municipio. En este sentido, ha señalado que mantener servicios públicos especializados en el medio rural "significa garantizar derechos, crear empleo y ofrecer oportunidades de vida sin que el lugar de residencia sea un condicionante".

"Hay quien piensa que los mejores servicios sólo pueden estar en las grandes ciudades. Nosotros creemos exactamente lo contrario: que una persona con discapacidad tiene el mismo derecho a recibir una atención especializada viviendo en Abengibre que viviendo en cualquier capital de provincia", ha afirmado García Torijano.

La consejera ha vinculado este modelo con la cohesión territorial y con la Ley frente a la Despoblación de Castilla-La Mancha, al considerar que luchar contra la despoblación "no consiste solo en hablar del medio rural, sino en llevar inversiones, empleo y servicios públicos donde vive la gente".

MÁS DE 159 MILLONES DE EUROS PARA DISCAPACIDAD EN CASTILLA-LA MANCHA

La apuesta en la provincia de Albacete forma parte de un compromiso regional más amplio. En 2026, Castilla-La Mancha destina más de 159 millones de euros a la atención a las personas con discapacidad, la mayor inversión de la historia de la región en esta materia, para atender diariamente a más de 15.000 personas en 383 recursos especializados.

García Torijano ha señalado que el CADIG de Abengibre forma parte de una red pública regional integrada por 15 Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Grave, distribuidos por todo el territorio autonómico, "cuatro de ellos en la provincia de Albacete", que ofrecen atención integral, especializada y continuada a personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo.

"Los derechos no se garantizan solo con palabras; se garantizan con presupuesto, con plazas, con profesionales y con una red que llegue al territorio", ha afirmado la consejera, quien ha trasladado el reconocimiento del Gobierno regional a los profesionales del centro, a las familias, a la Asociación de Familiares, Acadia, a las entidades colaboradoras y a todas las personas que han formado parte de la historia de 'La Piedra Encantada' desde su apertura.

La consejera ha concluido que el 15º aniversario del CADIG de Abengibre "no es solo una celebración del pasado, sino también una forma de mirar al futuro", porque "15 años después, este centro sigue demostrando que la atención a la discapacidad en Castilla-La Mancha avanza desde la cercanía, la calidad, la inclusión y el respeto a la dignidad de cada persona".