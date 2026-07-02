Toroverde Cuenca avanza en la tramitación del proyecto con la respuesta a las alegaciones e informes sectoriales

Archivo - Terrenos de ubicación del parque Toroverde Cuenca. - TOROVERDE - Archivo

CUENCA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa Toroverde ha informado este jueves de los avances de la tramitación de la categoría de Proyecto de Singular Interés (PSI) en Cuenca, una vez concluido el periodo de información pública y de consultas a las administraciones públicas competentes.

Según ha trasladado la empresa en una nota de prensa, en estos momentos, el equipo redactor del proyecto se encuentra centrado en la elaboración de las respuestas a las alegaciones presentadas y a los informes sectoriales emitidos por los distintos organismos implicados, una fase esencial para continuar el procedimiento de aprobación.

El volumen de documentación generado hasta la fecha supera ya las 12.000 páginas, una cifra que refleja la magnitud, la complejidad administrativa y el rigor técnico que conlleva la tramitación de una actuación de estas características.

Este expediente integra estudios especializados, documentación urbanística y ambiental, informes sectoriales, proyectos técnicos y la información generada durante las distintas fases del procedimiento.

Durante el periodo de información pública se recibieron cinco alegaciones, explican desde la empresa, de las cuales cuatro fueron formuladas por particulares y empresas, mientras que una quinta fue presentada por organizaciones ecologistas.

Según ha trasladado Toroverde, todas ellas están siendo objeto de un análisis individualizado por parte del equipo técnico y jurídico del proyecto.

Paralelamente, ha señalado que se está desarrollando un intenso trabajo de coordinación para responder a los informes emitidos por las diferentes administraciones públicas que intervienen en la tramitación del Proyecto de Singular Interés.

Entre ellos figuran los emitidos por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo a través de la Dirección General de Empresas; la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital; la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes; la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad; la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible; el Servicio de Protección Ciudadana; el Servicio de Incendios Forestales y Ayudas; y la Dirección General de Carreteras de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Asimismo, el expediente incorpora los informes elaborados por el Servicio de Obras Provinciales de la Diputación Provincial de Cuenca y por los servicios técnicos de los ayuntamientos de Cuenca, Mariana y Sotorribas, que abordan aspectos relacionados con el planeamiento urbanístico, las infraestructuras, la movilidad o la integración territorial.

De forma paralela, el equipo técnico también trabaja en la respuesta al requerimiento formulado por la Confederación Hidrográfica del Júcar dentro del procedimiento correspondiente a la solicitud de concesión de aguas subterráneas para uso destinado a otros abastecimientos fuera de los núcleos urbanos.

Para ello se están completando los estudios y la documentación hidrogeológica requerida, con el objetivo de acreditar la viabilidad del aprovechamiento solicitado y garantizar una gestión sostenible de los recursos hídricos.

Desde Toroverde Cuenca se subraya que esta fase constituye uno de los trabajos más exigentes de todo el procedimiento administrativo, ya que requiere la participación coordinada de especialistas en urbanismo, ingeniería civil, medio ambiente, hidrología, infraestructuras, patrimonio, economía, planificación territorial y derecho administrativo para dar respuesta de forma rigurosa a cada uno de los informes y observaciones recibidos.

El proyecto del parque Toroverde Cuenca prevé la puesta en marcha de un nuevo destino de ecoturismo y aventura y es promovido por Toroverde Parks, con sede en Puerto Rico.