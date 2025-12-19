Toroverde mostrará los detalles del Parque mediante exposiciones en Cuenca, Tondos, Mariana y Sotos

Archivo - Vista de la Sierra donde se instalará Toroverde. - TOROVERDE - Archivo

Toroverde mostrará los detalles de su futuro parque de aventuras mediante exposiciones en Cuenca, Tondos, Mariana y Sotos. Las exposiciones programadas a partir del mes de enero se realizarán de forma simultánea al periodo de información pública del proyecto.

El Parque Toroverde Cuenca avanza en su tramitación administrativa y ha alcanzado esta semana un hito importante con la Aprobación Inicial del Proyecto de Singular Interés, figura administrativa con la que se está articulando la tramitación de este ambicioso proyecto.

La consecución de esta aprobación confirma que se han elaborado todos los estudios y proyectos necesarios para su posterior aprobación y que conforman un expediente de más de 12.000 páginas, según ha informado la compañía en nota de prensa.

El expediente y los planos del nuevo parque serán expuestos durante el periodo de información pública de 45 días a la vez que podrán remitirse alegaciones que puedan ser tenidas en cuenta de cara a la aprobación definitiva del proyecto.

Igualmente se avanza en la tramitación ambiental, la cual se está llevando a cabo mediante un sometimiento voluntario a evaluación ambiental ordinaria y el estudio de impacto ambiental, cumpliendo con la normativa vigente y respondiendo rigurosamente a los criterios técnicos y ambientales establecidos, consolidando así la base para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental.

De forma simultánea a este periodo de información pública, la empresa prevé poner en marcha exposiciones dirigidas a la ciudadanía que permitan conocer en detalle el Parque previsto en Cuenca, cómo son el resto de los parques Toroverde ya en funcionamiento y el detalle de todo el trabajo realizado desde el inicio del proyecto en Cuenca, fruto del esfuerzo de un equipo de más de 30 personas que han trabajado en el mismo desde mediados de 2022.

Igualmente, estas exposiciones tienen el objetivo de crear nuevos canales de comunicación con los vecinos de los municipios en los que se establecerá el Parque, Cuenca, la pedanía de Tondos, Mariana y Sotos. La primera de estas exposiciones de llevará a cabo en el Centro Comercial El Mirador en Cuenca desde mediados de enero y durante un periodo de 10 días. Posteriormente se llevarán a cabo presentaciones en Tondos, en Mariana y en Sotos.

El CEO de Toroverde, Jorge Jorge Flores, ha querido agradecer el apoyo recibido por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Cuenca y los ayuntamientos de Cuenca, la pedanía de Tondos, Mariana y Sotos "para alcanzar este hito tan importante". "Nos hace mucha ilusión poder compartir los avances del proyecto y los detalles del Parque Toroverde con todos".