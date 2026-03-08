Un total de 2.005 personas se inscribieron en el Registro de Voluntades Anticipadas en el pasado año - JCCM

TOLEDO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cualquier ciudadano mayor de edad con plena capacidad de donar puede decidir libremente a día de hoy en Castilla-La Mancha sobre qué atención sanitaria y cuidados desea recibir en el supuesto de que llegados los últimos momentos de su vida por su condición y estado no esté capacitado para expresar por sí mismo sus deseos.

De hecho, desde el año 2006, año en que se aprobó el Decreto 15/2006 y momento a partir del cual nuestra región puso en marcha el Registro de Voluntades Anticipadas, más de 14.360 castellanomanchegos/as han realizado e inscrito en este registro sus "voluntades anticipadas".

Este derecho está sólidamente fundamentado en la autonomía del paciente y el respeto por sus decisiones en materia de salud, ha informado la Junta en nota de prensa.

Aunque es mucho lo que ha aumentado la esperanza de vida en nuestro país, la condición humana es finita y en la mayoría de los casos la actividad sanitaria se despliega generalmente de forma intensiva durante los últimos momentos de la vida y hasta el momento final.

De hecho, puede suceder que, a la llegada de esta fase del ciclo vital, la persona no sea capaz de expresarse, en cuyo caso la familia, junto con los profesionales sanitarios, se ven obligados a tomar decisiones, a veces, al margen de los deseos del paciente.

Así, el reconocimiento de la autonomía y la capacidad para tomar decisiones sobre nuestra propia salud aumenta su exponente máximo en la regulación del ejercicio y el reconocimiento de las "voluntades anticipadas" y no se trata de un formulario más de consentimiento, sino que debe ser fruto de un proceso reflexivo, asesorado y de gran importancia para la toma de decisiones clínicas.

Para que esto sea posible con las máximas garantías nuestra región cuenta con un total de 15 puntos de información y registro y 62 oficinas habilitadas, distribuidos en las Delegaciones Provinciales y centros sanitarios de nuestra Comunidad, donde el ciudadano puede acudir a buscar esta información, asesoramiento sobre el proceso, formalización y registro de este documento.

Estos puntos del Registro y oficinas cuentan con personal formado y plenamente capacitado para informar y acompañar en un proceso en el que la persona puede tomar decisiones también sobre la realización de donación de órganos o cuerpo; y el ejercicio, en los supuestos aprobados, de su derecho a la prestación de eutanasia.

La declaración únicamente será tenida en cuenta en el supuesto de que la persona no pueda manifestar sus deseos por sí misma. El procedimiento y garantías de todo el proceso vincula a los profesionales sanitarios, sea cual sea el lugar del fallecimiento.

En 2025 se registraron un total de 2.005 declaraciones, siendo esta la cifra anual más elevada de inscripciones desde que se puso en funcionamiento el Registro de voluntades Anticipadas, consolidando la tendencia ascendente en el ejercicio de este derecho. De todas las personas inscritas, más del 58% han manifestado su deseo de donar órganos.

Desde la entrada en vigor de la Ley de eutanasia en junio de 2021 más del 60% de las declaraciones desean que, en los supuestos reconocidos por la ley, se les aplique la prestación de eutanasia.

MÁS DATOS

Desde octubre de 2006 al 30 de junio de 2025, un total de 14.360 otorgantes han inscrito su declaración en el Registro de Declaración de Voluntades Anticipadas de Castilla-La Mancha. Por provincias, Albacete ha registrado 3.766 solicitudes, Ciudad Real 3.534, Toledo 3.434, Guadalajara 2.284 y Cuenca 1.342. Por sexo, son más las mujeres inscritas, con un 63,42%, que varones, que son un 36,58%.

El 97,85% de otorgantes formalizó la declaración ante un funcionario del Registro de Voluntades Anticipadas, mientras que el número de las realizadas ante notario fue de 225, es decir, un 1,57%, y 83 declaraciones (un 0,58%) fueron otorgadas ante tres testigos.

Además, un total de 8.353 otorgantes, el 58,17% de los inscritos, se han pronunciado manifestando su voluntad de donar los órganos.

La Junta destaca que se ha incrementado el porcentaje de donantes de órganos, pues, de las personas que han realizado su declaración en 2025, el 64,24% se declaran donantes y la tendencia es a mantenerse por encima de la media.