Un total de 34 voluntarios de Protección Civil y policías locales de C-LM se forman en atención sanitaria - JCCM

TOLEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 34 alumnos y alumnas, entre miembros de la Policía Local y voluntariado de agrupaciones de Protección Civil de la región, están participando este fin de semana en dos cursos organizados por la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, con el fin de mejorar sus capacidades para poder abordar las actividades que desarrollan en las emergencias.

En el inicio de ambos cursos ha estado presente el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, quien ha resaltado la importancia de abrir el abanico de actividades que se ofrecen en la Escuela Regional, con el fin de abordar una formación más amplia para todos los grupos de activación de emergencias, ha informado la Junta en nota de prensa.

El primero de los cursos, 'Atención sanitaria inicial a múltiples víctimas', está destinado para el voluntariado de Protección Civil de la región, siendo en esta ocasión un total de 13 los que han participado.

El objetivo de este curso es capacitar al voluntariado de Protección Civil en la realización, activación y ejecución de planes de emergencias y protocolos de actuación, así como en la atención sanitaria inicial a múltiples víctimas.

Para perfeccionar estos conocimientos, el curso tiene una duración de 140 horas, 100 online y 40 presenciales, en las que los participantes van a tratar temas relacionados con la organización sanitaria inicial en emergencias colectivas, soporte vital básico y apoyo al soporte vital avanzado.

Los alumnos y alumnas que están cursando esta formación proceden de la agrupación albaceteña de Protección Civil de Ossa de Montiel; de las ciudarrealeñas de Daimiel y Valdepeñas, de las alcarreñas de Almonacid de Zorita y Fontanar; y de las localidades toledanas de Bargas, Cedillo del Condado, Fuensalida, Hinojosa de San Vicente, Santa Olalla y la propia capital regional.

El segundo de los cursos está destinado a profesionales y voluntariado del Sistema Nacional de Protección Civil en Castilla-La Mancha, con conocimientos en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso del desfibrilador automático (DEA) y supone un reciclaje de los conocimientos ya adquiridos anteriormente, al estar próxima su caducidad.

En este sentido, los participantes han profundizado en el reconocimiento de la parada cardiorrespiratoria, así como en el manejo de la situación con un interviniente y combinada con dos intervinientes, desarrollando en este último caso los roles de líder y acompañante. Además, han recibido formación práctica sobre la vía aérea, el manejo del DEA, además del manejo combinado de soporte de la vía aérea y la utilización del DEA en situaciones con uno y dos primeros intervinientes.

Los 21 alumnos y alumnas que participaron en la actividad formativa son todos de la provincia de Toledo, de los cuales dos eran policías locales procedentes de Yeles y Yuncos. Los 19 restantes pertenecían a agrupaciones de Dosbarrios, Pantoja, Santa Olalla, Seseña, Talavera de la Reina, Tembleque, Valmojado, Villamiel de Toledo y Yuncos.