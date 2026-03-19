Un total de 40 jóvenes realizarán prácticas profesionales en empresas de Irlanda y Bélgica gracias a las Becas Cecam - CECAM

TOLEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 40 jóvenes de las cinco provincias de Castilla-La Mancha realizarán prácticas profesionales en empresas de Irlanda y Bélgica durante tres meses gracias a la IV edición del Programa 'Becas Cecam. Movilidad Europea Castilla-La Mancha' para la mejora de las competencias profesionales en la región.

En el acto de presentación ha participado el secretario general de Cecam, Mario Fernández, que ha estado acompañado por la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, María del Mar Torrecilla, junto a los 40 chicos y chicas participantes en este Programa y sus familias.

En esta cuarta edición de las Becas Cecam de Movilidad Europea van a participar un total de 40 chicos y chicas, procedentes de las cinco provincias de la región, que realizarán prácticas profesionales durante tres meses repartidos en dos países: 25 de ellos en empresas de Irlanda y 15 jóvenes realizarán sus prácticas en Bélgica, desde abril hasta julio de 2026.

El secretario general de Cecam ha destacado que "al igual que en las ediciones anteriores, las prácticas que van a realizar estos chicos están confeccionadas a medida, planificadas en base a la formación y experiencia de cada uno de ellos". En este sentido, ha animado a todos los jóvenes a aprovechar al máximo esta experiencia única: "Confiamos en que saquéis el máximo provecho posible a vuestra estancia fuera, ya que gracias a ella obtendréis unos conocimientos y una experiencia laboral, que junto al aprendizaje de idiomas os será de gran utilidad a lo largo de vuestro futuro profesional".

Los perfiles de los jóvenes finalmente seleccionados son muy variados: destacan las ramas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería), así como los relacionados con sectores estratégicos como son: Comunicación y Marketing, Empresa, Ciencias Sociales y Formación Profesional, entre otros.

Nueve de ellos provienen de Albacete; doce de Ciudad Real; cinco jóvenes de Guadalajara; otros cinco de Cuenca y nueve más, de Toledo.

El Programa de Movilidad Europea facilita a estos jóvenes, no solo la búsqueda y gestión con la empresa donde realizarán sus prácticas no laborales, sino una ayuda importante, como es la tramitación y gestión de vuelos, la búsqueda y gestión de alojamiento en el país de destino, y una ayuda de manutención y ayuda para el transporte local.

De su lado, la viceconsejera de Educación, Universidades e Innovación ha explicado que se va a destinar un presupuesto que ronda los 500.000 euros para desarrollar en Irlanda, a donde se irán 25 alumnos, y en Bélgica, donde se trasladarán 15 alumnos, ambos con una duración de tres meses.

Estas prácticas, que están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, enmarcadas en el Programa FSE+ 2021-2027 de Castilla-La Mancha, permitirán, tal y como ha dicho la viceconsejera del área, mejorar la empleabilidad de estos jóvenes.

En este sentido, Torrecilla ha agradecido a Cecam el trabajo conjunto que se viene realizando entre la organización empresarial y el Ejecutivo autonómico desde hace tiempo, que ha permitido que 130 jóvenes hayan realizado ya este tipo de prácticas desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page.

Mar Torrecilla ha destacado que se prioriza la selección de jóvenes con estudios en medioambiente, digitalización, comunicación audiovisual, programación de videojuegos u otros relacionados con dichos sectores, para que su estancia en Europa les permita adquirir competencias profesionales, técnicas y personales, así como nivel de inglés.