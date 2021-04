Un total de 54 convenios colectivos de los 79 vivos en C-LM han expirado y están pendientes de negociación

TOLEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 54 convenios colectivos de los 79 vivos que rigen las relaciones laborales de la región, y que dan cobertura a alrededor de 189.520 personas han expirado, están pendientes de negociación. De esos 54 convenios, 26 expiraron a finales del año 2020, y el resto en años anteriores.

Así consta en el Informe sobre Negociación Colectiva Sectorial en Castilla-La Mancha, que realiza el Gobierno regional de manera trimestral, y que constata el impacto de la crisis sanitaria en los acuerdos sectoriales entre los agentes sociales de la región, manteniendo dos tercios de los convenios colectivos pendientes de negociación para ser renovados.

Este informe recoge que 25 de los 79 acuerdos vivos y de aplicación en la región se encuentran en vigor, mientras que hay otros 54 que están expirados y están pendientes de negociación.

En nota de prensa, el Gobierno regional ha informado de que los 79 convenios colectivos de aplicación en Castilla-La Mancha dan cobertura a cerca de 335.000 trabajadores. De ellos, según se recoge en el informe del Ejecutivo regional, hay 25 que están en vigor en la actualidad, que dan cobertura a más de 145.000 personas en toda la región.

Por provincias, hay cinco convenios colectivos vigentes en la provincia de Albacete, dando cobertura a 16.240 personas; seis en Ciudad Real que afectan a 45.750 personas; tres en la provincia de Cuenca, que marcan las condiciones laborales de 13.500 personas; cuatro en Guadalajara, que dan cobertura a 15.500 personas; y siete vigentes en la provincia de Toledo, que cubren a 54.300 personas.

De estos convenios, uno extiende su vigencia más allá del final de este año y cinco más están en vigor por no haber sido denunciados, por lo que se ha prorrogado su vigencia durante un año.

De esta forma, hay otros 54 convenios que han expirado y cuyas condiciones están en las mesas de negociación entre la patronal y los sindicatos, para dar cobertura a alrededor de 189.520 personas. En este caso, los convenios pendientes de negociación son 14 en la provincia de Albacete, para 51.500 personas; 15 en la provincia de Ciudad Real, para 43.400 personas; nueve en la provincia de Cuenca, que deben dar cobertura a 20.170 personas; siete en la provincia de Guadalajara, para 26.150 personas; y nueve en la provincia de Toledo, que marcan las condiciones laborales de 48.300 personas. De los 54 convenios pendientes de negociación,

El incremento salarial medio pactado en los 25 convenios colectivos en vigor en la región, y que afectan a algo más de 145.000 personas, es de un 1,73%, siendo aún prematuro saber si este dato se aproximará o no al incremento medio final anual, ya que este dato se ve muy condicionado por el hecho de que cinco de los convenios vigentes tienen esa condición por no haber sido denunciados alcanzado el fin de su vigencia, por lo que no recogen incrementos salariales y mantienen las condiciones vigentes a finales del pasado año.