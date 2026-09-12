Un trabajador sufre un aplastamiento en una pierna con un toro mecánico en Villanueva de los Infantes

Archivo - Sucesos.- Herido un menor tras una colisión entre un turismo y un patinete en Ciudad Real - SESCAM - Archivo

CIUDAD REAL 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 48 años ha tenido que ser trasladado este sábado al hospital de Ciudad Real tras sufrir un aplastamiento en una pierna con un toro mecánico en un supermercado de Villanueva de los Infantes.

El 112 de Castilla-La Mancha, según ha informado a Europa Press, recibía el aviso a las 10.40 horas desde la Avenida de las Viñas de la citada localidad.

El herido ha sido trasladado en UVI al hospital de Ciudad Real. Además, se han desplazado hasta el lugar una ambulancia de soporte, un médico de urgencias, bomberos de Villanueva de los Infantes, Policía Local y Guardia Civil.