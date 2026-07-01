Un trabajador sufre el corte de cuatro dedos de una mano con una motosierra en una vivienda de Guadalajara

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GUADALAJARA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años de edad ha sufrido este miércoles el corte de cuatro dedos de una mano cuando trabajaba con una motosierra en una vivienda situada en la calle Robledal de Guadalajara.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 16.09 horas.

El herido ha sido trasladado en UVI al Hospital Universitario de Guadalajara y a lugar se ha desplazado Policía Nacional y la Policía Local.