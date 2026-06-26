Los trabajadores de Almansa ratifican el preacuerdo para la firma del convenio colectivo del sector del calzado

Asamblea de trabajadores del calzado de Almansa. - CCOO Y UGT

ALBACETE, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores y trabajadoras de la comarca de Almansa han dado su visto bueno al preacuerdo alcanzado entre UGT FICA y CCOO Industria y la patronal para la firma del convenio colectivo nacional del calzado.

En la asamblea celebrada en la sede de UGT de la localidad albaceteña, el 100% de las personas trabajadoras ratificaron el preacuerdo que ha supuesto también la desconvocatoria de la huelga prevista en el sector, han informado CCOO y UGT en un comunicado conjunto.

El preacuerdo recoge una vigencia de 4 años (2026, 2027, 2028 y 2029), periodo en el que las organizaciones sindicales han logrado comprometer una subida salarial global del 12% que se irá produciendo a razón del 4% en 2026, el 3% en 2027, el 2,5% para 2028 y otra subida del 2,5% para el año 2029.

Además, incorpora una cláusula de revisión salarial sobre el IPC real con un tope del 1,5% en 2026 y un 2% para cada uno de los años, en caso de que se produzca una desviación de los precios.

En cuanto a la jornada laboral, se consigue una reducción de 4 horas en 2027, 2028 y 2029, lo que califican de "primer avance importante" para seguir en la senda de la disminución progresiva del cómputo total de horas anuales trabajadas.

El preacuerdo también busca reducir la inestabilidad de las plantillas con la introducción de la figura del fijo con hora complementaria a cambio de la eliminación del fijo discontinuo a tiempo parcial.