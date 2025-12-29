Los trabajadores del AVE se concentran este martes en Brihuega por los incumplimientos laborales de la contrata

Línea de Alta Velocidad (AVE) Madrid-Calatayud en Brihuega - TRABAJADORES/EUROPA PRESS

GUADALAJARA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores encargados del mantenimiento de la línea de Alta Velocidad (AVE) Madrid-Calatayud se concentran al mediodía de mañana martes a las puertas de su centro de trabajo en Brihuega (Guadalajara), en la última jornada de la huelga que iniciaron el pasado 18 de diciembre sin que, por el momento, se haya alcanzado ningún acuerdo con la empresa.

Ante esta situación, la plantilla advierte de que, si no se produce una solución inminente, anunciarán nuevas movilizaciones en los próximos días.

El conflicto afecta a los 47 empleados de la empresa UT Bases Brihuega Calatayud, una subcontrata de Adif, adjudicataria del mantenimiento de este tramo ferroviario, que se encarga del mantenimiento de la línea del AVE desde Madrid Sur hasta Calatayud.

Se trata de personal clave para la conservación de vías, motores, vallados y otros elementos esenciales de la infraestructura del AVE entre Madrid Sur y Calatayud.

El origen de la huelga está en el incumplimiento, según denuncian los trabajadores, de la ley de subrogación.

Esta norma obliga a la empresa que asume un contrato público a mantener las mismas condiciones laborales y salariales de la plantilla procedente de la contrata anterior.

Sin embargo, casi dos años después del inicio del contrato, los empleados aseguran que siguen sufriendo recortes y anomalías, tal y como ha señalado a Europa Press Asier Salazar, delegado sindical de UGT y miembro del comité de huelga, Entre las principales reclamaciones figuran el impago de pluses por penosidad, toxicidad y ruido, la falta de actualización de las tablas salariales, la no remuneración de habilitaciones obligatorias para trabajar en la vía y la emisión de nóminas difíciles de entender.

Según Salazar, que es mecánico oficial de primera, algunas de estas irregularidades ya han sido denunciadas ante la Inspección de Trabajo, que ha sancionado a la empresa, aunque sin que ello haya supuesto cambios.

De momento, según las mismas fuentes, la huelga ha tenido un seguimiento cercano al 100%, aunque su impacto se ha visto reducido por unos servicios mínimos que el comité considera desproporcionados.

Además, los trabajadores denuncian la contratación de personal externo para cubrir tareas durante el paro, una práctica que podría vulnerar el derecho a huelga, añade Salazar.

Desde el comité lamentan también la falta de respuesta tanto de la empresa como de Adif, organismo público que contrata el servicio.

Mientras tanto, los trabajadores mantienen su calendario de protestas y ya han celebrado concentraciones para visibilizar el conflicto.

En palabras de Asier Salazar, la situación es insostenible: "La huelga termina mañana y nadie se ha puesto en contacto con nosotros; si no hay un acuerdo inmediato, vamos a seguir movilizándonos".

Salazar subraya que la plantilla solo pide que se cumpla lo firmado: "No estamos reclamando nada nuevo, solo que se respeten nuestras condiciones laborales tal y como marca la ley", concluye.

La huelga esta autorizada, de momento, desde el pasado día 18 de diciembre hasta el miércoles 31, en días alternos.