Los trabajadores de Eserman marcharán hacia el Ayuntamiento de Puertollano en demanda de la subrogación de la plantilla

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 18 (EUROPA PRESS)

El sindicato Comisiones Obreras Industria ha convocado una marcha de los trabajadores de Eserman en Puertollano (Ciudad Real) en rechazo del ERTE anunciado por la empresa y en demanda de la subrogación de la plantilla. La marcha tendrá lugar este jueves, 21 de agosto, a partir de las 10.30 horas, desde la rotonda de entrada al complejo industrial hasta el Ayuntamiento de Puertollano.

Los más de 60 trabajadores de la empresa Eserman, que fuera contratista logística de Repsol Química, siguen concentrándose cada día a las puertas del complejo industrial de Puertollano, en los turnos de entrada y salida, clamando por su salir del "limbo laboral" en el que se encuentran tras el anuncio de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) planteado por causas organizativas y productivas tras el sorpresivo cese, a instancias de Eserman, de su relación contractual con Repsol Química, que ha derivado en la imposibilidad de que la plantilla de la contrata acceda a las instalaciones de la multienergética.

El comité de empresa exige a Repsol que acabe cuanto antes con la incertidumbre y acorte el periodo de sucesión y contratación con una nueva empresa que subrogue a la plantilla ;y a Eserman que no ejecute el ERTE.

En el corto plazo existe la posibilidad de que Eserman pueda plantearse la retirada del expediente de extinción para negociar un permiso retribuido hasta el 30 de septiembre, fecha en la que expira el contrato con Repsol.