El V Trail Desafío San Pablo de los Montes se celebrará el 22 de marzo con más de 650 corredores y una nueva categoría

Presentación del 'V Trail Desafío San Pablo de los Montes'. - JCCM

TOLEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este martes ha tenido lugar en Toledo la presentación del V Trail Desafío La Morra de San Pablo de los Montes, una competición que arrancará el próximo 22 de marzo y suma más de 650 participantes en tres categorías distintas. De igual modo, incluye la prueba principal de 32 kilómetros y dos de menor recorrido, una de la cuales para los corredores más jóvenes.

En rueda de prensa, la viceconsejera de Educación, Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo; acompañada de la alcaldesa de San Pablo de los Montes, María Eva García; el responsable del club organizador, Ángel Domínguez, así como el director de área de carreras de montaña de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada, Ángel Gómez, ha subrayado la labor que se realiza desde los pueblos más pequeños en este tipo de pruebas.

"Tienen un compromiso claro con el territorio y, a través de estos eventos deportivos, buscan también ser referentes y desarrollar el territorio donde se mueven", ha destacado Olmedo, que se ha referido a pruebas consolidadas como la 'Vuelta Ciclista a España', el 'Campeonato del Mundo de Motocross' o la 'Nocturna de Toledo', entre otras.

De su lado, la alcaldesa de San Pablo de los Montes, que ha remarcado el "impulso" que supone la implicación de la Junta en este tipo de eventos rurales, ha aseverado que el éxito de la competición es gracias "al dúo inseparable" que conforman el club Rebollo Trail y el Ayuntamiento de la localidad.

A su vez, García ha incidido en los más de 200 voluntarios de la comarca que durante ese día "se echan a la sierra", aportando "su esfuerzo, su tiempo y sobre todo su sonrisa", logrando "dar un impulso económico y social a la zona, siempre con muchísimo mimo y con mucho respeto" por el medio ambiente, así como por el entorno.

TRES CARRERAS Y UN GRAN RECIBIMIENTO

El evento contará con tres carreras, siendo la principal de 32 kilómetros, con 2.100 metros de desnivel positivo; otra de las pruebas es de 16 kilómetros, con 950 metros de desnivel positivo. Esta edición incluye una tercera carrera para categorías inferiores, que constará de 7 kilómetros y 300 metros de desnivel positivo.

Domínguez, responsable del Club Rebollo, creador y organizador del evento, ha incidido en el crecimiento de una prueba que comenzó como algo muy pequeño, pero que ha logrado una gran acogida en los últimos seis años.

De igual forma, ha indicado que, como organización, no se plantean "crecer como carrera multitudinaria para ganar dinero", sino que su deseo es ofrecer todos los recursos para que toda España se haga eco de esta competición, incluso a nivel internacional, como carrera referente por su calidad y compromiso con el medioambiente.

CAMPEONATO DE ESPAÑA

Por otro lado, el director de área de carreras de montaña de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de Castilla-La Mancha, Ángel Gómez, ha señalado que la competición es "una buena apuesta", para su inclusión en el campeonato de España en próximas ediciones, incidiendo en que "el deporte no solamente es un motor de desarrollo, es una herramienta clara de promoción del territorio".