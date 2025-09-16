Trasladado al hospital de Albacete un menor de 1 año tras ser rescatado de una piscina en Caudete

Archivo - Imagen de Caudete en Google Maps - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 1 año ha sido trasladado este martes hasta el Hospital General Universitario de Albacete tras ser rescatado de una piscina en una vivienda unifamiliar ubicada en la carretera de Montealegre, en Caudete (Albacete).

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a las 19.37 horas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, un médico del Centro de Salud de Caudete y la UVI que le ha trasladado al Hospital.