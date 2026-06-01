Trasladado al Hospital de Cuenca un niño de 11 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Villar de Cañas

Archivo - Hospital Universitario de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un niño de 11 años ha resultado herido este lunes y trasladado al Hospital de Cuenca tras ser atropellado por una furgoneta cuando iba en bici en la calle Arenal de la localidad conquense de Villar de Cañas.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han explicado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a las 14.00 horas.

Hasta el lugar han acudido efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital básico, que se ha encargado del traslado del menor hasta el centro hospitalario.