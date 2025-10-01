Trasladado al hospital Virgen de la Luz de Cuenca un conductor tras volcar en la carretera de Nohales

Accidente de tráfico en la carretera de Nohales. - POLICÍA LOCAL DE CUENCA

CUENCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha resultado herido tras volcar su turismo cuando circulaba por la carretera de Nohales, según informa la Policía Local de Cuenca a través de Instagram.

El accidente ha tenido lugar a las 15.45 horas y se ha debido a que el conductor perdió el control del vehículo por causas que se están investigando. El hombre resultó herido y ha sido trasladado al Hospital Virgen de la Luz de la capital conquense.

Los bomberos de Cuenca también han intervenido en la atención de este accidente en Cuenca.