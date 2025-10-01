Trasladado al hospital Virgen de la Luz de Cuenca un conductor tras volcar en la carretera de Nohales

Accidente de tráfico en la carretera de Nohales.
Accidente de tráfico en la carretera de Nohales. - POLICÍA LOCAL DE CUENCA
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: miércoles, 1 octubre 2025 20:22

CUENCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha resultado herido tras volcar su turismo cuando circulaba por la carretera de Nohales, según informa la Policía Local de Cuenca a través de Instagram.

El accidente ha tenido lugar a las 15.45 horas y se ha debido a que el conductor perdió el control del vehículo por causas que se están investigando. El hombre resultó herido y ha sido trasladado al Hospital Virgen de la Luz de la capital conquense.

Los bomberos de Cuenca también han intervenido en la atención de este accidente en Cuenca.

