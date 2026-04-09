Trasladan al hospital de Albacete a un trabajador herido tras explotar un neumático en un taller de La Roda

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ALBACETE 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 40 años de edad ha resultado herido tras explotar un neumático mientras trabajaba en un taller situado en la avenida Cuarta de la localidad albaceteña de La Roda. Ha sido trasladado en UVI al Hospital Universitario de Albacete.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado que el accidente ha tenido lugar a las 19.22 horas.

En el operativo movilizado han participado agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local y una UVI que lo traslada al hospital.