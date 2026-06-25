Trasladan al hospital de Cuenca a un motorista tras sufrir una caída en el Camino de San Isidro. - POLCÍA LOCAL

CUENCA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cuenca tras sufrir una caída cuando circulaba por el Camino de San Isidro de la ciudad, según informa la Policía Local de la capital conquense a través de Instagram.

El accidente se ha producido sobre las 13.00 horas y, además de los agentes municipales, se han desplazado hasta el lugar los servicios de emergencia, que se han encargado del traslado al centro sanitario para la valoración médica del conductor.

La Policía Local ha aprovechado este accidente para recordar la importancia de extremar la precaución al volante, especialmente en vías con curvas, cambios de rasante, gravilla, humedad o irregularidades en la calzada, características que se pueden encontrar en el Camino de San Isidro de Cuenca.