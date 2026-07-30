Trasladan al hospital a un hombre tras ser agredido con arma blanca en Pozuelo de Calatrava

Archivo - Hospital de Ciudad Real. - JCCM - Archivo

CIUDAD REAL, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este miércoles tras ser agredido con arma blanca en la localidad ciudadrealeña de Pozuelo de Calatrava.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos tenían lugar a las 23.43 horas de este miércoles en la calle de los Curas de este municipio ciudadrealeño.

El herido, un hombre de 31 años, sufrió diversos cortes en varias partes del cuerpo, siendo atendido y trasladado por una ambulancia de Urgencias hasta el hospital de Ciudad Real.

En el dispositivo también participaban efectivos de la Guardia Civil.