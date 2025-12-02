Trasladan al hospital a un trabajador de 47 años tras caerle encima un armario de unos 100 kilos en Albacete

Hospital Universitario de Albacete - JCCM

ALBACETE, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 47 años ha sufrido un aplastamiento tras caerle encima un armario de unos 100 kilos en una empresa dedicada a la explotación de máquinas recreativas en Albacete, tal y como ha confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 13.59 horas en Albacete capital en una empresa en el paseo Circunvalación que se dedica a esta actividad.

A consecuencia del aplastamiento, el trabajador ha sido trasladado en UVI al Hospital Universitario de Albacete, con contusiones en el torso, en el esternón, en la clavícula y la zona costal. Además, se ha trasladado al lugar la Policía Nacional y la Policía Local.