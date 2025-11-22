Trasladan a 5 personas al hospital, una de ellas grave, tras la salida de su turismo y vuelco en Villarrobledo

ALBACETE 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La salida de vía y vuelco de un turismo en Villarrobledo este sábado se ha saldado con cinco heridos, uno de ellos grave, que han sido trasladados al hospital de la localidad, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 12.46 horas en la N-310 kilómetro 133.

Los afectados son tres mujeres de 32 años, trasladadas por una ambulancia de soporte vital al hospital; un hombre de 57 años trasladado por una ambulancia de urgencias y el más grave, un varón de 32 años, trasladado en UVI.

Además, se han desplazado la Guardia Civil y la Policía Local.