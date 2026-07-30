Treinta desalojados por un incendio en un jardín que se ha propagado a un bloque de viviendas en Almagro

CIUDAD REAL 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio se ha originado este jueves en Almagro (Ciudad Real) ha provocado el desalojo de 30 personas, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Se ha originado en un jardín, propagándose a la cornisa de un bloque de viviendas de la localidad a las 12.26 horas en la calle Armaos.

En el lugar, están los bomberos de Ciudad Real trabajando en apagar el fuego. Asimismo, un equipo médico ha atendido a una mujer que necesitaba oxígeno, trasladando al centro de salud.

Además de los bomberos, se ha desplazado la Guardia Civil, la Policía Local, un médico de Urgencias y una UVI.