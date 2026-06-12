El Tren de Alcalá del Júcar ofrece desde este sábado una ruta para descubrir patrimonio y tradición manchega

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ALBACETE 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe, en colaboración con Turismo de Castilla-La Mancha, pone en circulación el Tren de Alcalá del Júcar el sábado 13 de junio, una propuesta que invita a descubrir uno de los destinos más singulares y pintorescos del interior peninsular. La próxima circulación de este tren será el 31 de octubre.

El Tren de Alcalá del Júcar arranca en la estación de Madrid Chamartín Clara Campoamor (el regreso será a la estación de Atocha) y destino Albacete-Los Llanos, para conocer el municipio de Casas Ibáñez, con traslado en bus, donde tendrá lugar una visita a una bodega de la zona con cata de vino y aperitivo.

El viaje de ida y vuelta se realizará en un AVE desde Madrid Chamartín a las 9.00 horas con llegada a la estación de Albacete a las 10.37 horas. El tren de vuelta está previsto que parta de Albacete a las 20.55 horas, para llegar a las 22.32 horas a la estación de Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes.

La jornada incluye visita guiada por la localidad de Alcalá del Júcar, un enclave de casas blancas que trepan por la ladera y se asoman al río Júcar, con paradas en su castillo medieval y en una de sus emblemáticas cuevas, antes despensa de los habitantes y hoy símbolo vivo de la localidad.

El precio del billete es de 50 euros para los adultos y de 20 euros para los menores de 14 años. Los menores de 4 años que no ocupen asiento viajan gratis (máximo un niño por cada billete de pago, debiendo obtener el correspondiente billete sin coste), según ha informado Renfe en nota de prensa.