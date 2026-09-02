El tren 'Posada de Vid y Cultura' llevará turistas de Madrid a Tomelloso y circulará por primera vez el 14 de noviembre

El alcalde de Tomelloso, Javier Navarro. - AY TOMELLOSO

CIUDAD REAL 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tomelloso volverá a estar asociado a un viaje en tren casi cuatro décadas después, gracias al acuerdo de colaboración entre Ayuntamiento de Tomelloso y Renfe para poner en marcha el tren turístico 'Tren de Tomelloso: Posada de Vid y Cultura'.

Una experiencia que conectará Madrid con la ciudad a través de la histórica estación de Cinco Casas, tan vinculada a Tomelloso y el gran impulsor del ferrocarril Francisco Martínez Ramírez.

La primera circulación está prevista para el 14 de noviembre de 2026, con la voluntad de consolidarse a partir de 2027 como un producto turístico y cultural estable. La experiencia consistirá en viaje de ida y vuelta, con salida desde la estación Madrid Chamartín-Clara Campoamor para llegar a Cinco Casas desde donde los viajeros serán trasladados en autobús hasta Tomelloso. El billete incluye también los desplazamientos para visitar diferentes puntos de interés de la localidad.

La iniciativa permitirá que Tomelloso aparezca por primera vez como destino ferroviario turístico en los sistemas de información, comunicación y comercialización de Renfe y sea un destino directo que se completará con bus, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, ha destacado la trascendencia de un acuerdo que, aunque alguien pensara que es algo sencillo "va mucho más allá de la organización de una excursión" y que abre un nuevo marco de colaboración con la principal compañía ferroviaria del país.

"Después de casi cuarenta años, Tomelloso vuelve a mirar al tren con ilusión y con ambición. Volvemos a aparecer ante miles de viajeros como un destino al que se puede llegar a través de Renfe. Es un paso histórico para la promoción de nuestra ciudad y también la demostración de que Tomelloso no se resigna a quedar fuera del mapa ferroviario", ha afirmado el alcalde, valorando que Tomelloso entre en el escaparate de Renfe como un "destino cultural, turístico y enogastronómico".

En relación a las reivindicaciones ferroviarias de Tomelloso, el alcalde ha incidido en que el proyecto "no pretende ocultarlas", sino "fortalecerlas" y ha agradecido a la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Tomelloso y Argamasilla (AAFTA) su apoyo a esta iniciativa histórica para la ciudad.

"Este tren turístico no sustituye nuestras aspiraciones ferroviarias, sino que vuelve a poner a Tomelloso en relación directa con el tren, y permite ilusionarnos con nuevos avances", ha afirmado recalcando que es "una primera vía para que Tomelloso no se quede al margen de las comunicaciones ferroviarias en este caso aprovechando la creación de este tren turístico"."

La experiencia, ha explicado la concejala de Relaciones Institucionales y Cultura, Inés Losa, combinará el viaje ferroviario con desplazamientos en autobús, visitas guiadas, patrimonio, arte, vino, gastronomía y tradiciones populares de Tomelloso.

El programa previsto incluirá visitas a bodegas, destilerías y cuevas, Casa de las Artes y las Letras (CALMA), Museo Antonio López Torres, Museo del Carro y Aperos de Labranza, así como una degustación gastronómica en el Mercado de Abastos.

El proyecto de 2026 se plantea como una experiencia piloto que permitirá evaluar la demanda, la respuesta de los viajeros y el funcionamiento del programa. La intención es que sus buenos resultados permitan consolidarlo en 2027 y organizar nuevas circulaciones. El Ayuntamiento espera la relación con Renfe tenga continuidad y pueda generar nuevos productos turísticos vinculados al vino, la vendimia, el arte, la romería, la literatura, la gastronomía y las tradiciones de Tomelloso.

"No estamos pensando únicamente en un tren para un día, con este primer paso estamos estableciendo un marco serio de colaboración con Renfe que queremos que sea estable, que crezca y que abra nuevas posibilidades. El objetivo es convertir esta experiencia primera en un producto turístico consolidado a partir de 2027", ha declarado Javier Navarro.

El alcalde ha señalado que Tomelloso cuenta con argumentos suficientes para convertirse en una escapada de referencia desde Madrid: "Somos una potencia agroalimentaria, una ciudad industrial, la mayor concentración vitivinícola del mundo y una referencia cultural que ha dado pintores, escritores y creadores universales. Tenemos museos, cuevas, bodegas, gastronomía y una identidad única. El tren puede convertirse en un extraordinario revulsivo para mostrar todo ese potencial".

Impacto turístico y económico La iniciativa generará beneficios directos para bodegas, destilerías, establecimientos hosteleros, comercios, museos, guías turísticos y empresas de transporte y servicios. Que el viaje sea corto a través de ferrocarril facilita la llegada organizada de visitantes procedentes de Madrid y permite ofrecerles un programa completo, evitando que la ausencia de una estación de viajeros dentro del término urbano impida posicionar Tomelloso como destino, ha explicado Inés Losa. La incorporación del producto a los canales de Renfe ofrece, además, una capacidad de promoción de ámbito nacional difícilmente alcanzable mediante una campaña turística convencional.

"Queremos que cada viajero que llegue se convierta en embajador de Tomelloso. Que descubra nuestras cuevas, nuestras bodegas, los bombos, nuestros museos y nuestra hospitalidad; que consuma en nuestros establecimientos y que regrese. El tren no será solamente un medio de transporte, será el comienzo de una experiencia de ciudad que hemos ido construyendo desde 2023".

Un paso histórico Para Javier Navarro, esta iniciativa combina memoria, reivindicación y futuro: "Durante demasiados años, Tomelloso ha visto pasar las líneas ferroviarias sin poder participar de ellas. Ahora damos un paso serio y decidido. No hemos esperado a que las oportunidades lleguen solas. Hemos trabajado para abrir una puerta con Renfe y convertir nuestra historia ferroviaria en una oportunidad turística, cultural y económica".

El alcalde ha valorado que el regreso simbólico del tren representa una ciudad que avanza sin renunciar a sus aspiraciones: "Tomelloso vuelve al mapa ferroviario. Lo hace inicialmente mediante Cinco Casas y con un tren turístico, pero lo verdaderamente importante es que vuelve. Volvemos a tener un proyecto, un acuerdo con Renfe y una oportunidad real de crecer. Este tren conecta Madrid con Tomelloso, pero también conecta nuestra historia con nuestro futuro".

Horario y precios El tren saldrá de Madrid Chamartín-Clara Campoamor, el 14 de noviembre, a las 9:24 horas y de Atocha Cercanías a las 9:40 horas, para llegar a Cinco Casas a las 11:24 horas. El regreso está previsto a las 19:47 horas, desde Cinco Casas, para llegar a Madrid Atocha-Cercanías, a las 21:38 horas y a Madrid Chamartín-Clara Campoamor, a las 21:55 horas

La tarifa prevista para la experiencia completa de ida y vuelta desde Madrid, incluyendo transporte, visitas y demás actividades programadas, es de 60 euros para adultos y 30 euros para menores de 14 años.

Los billetes para esta ruta ya se pueden adquirir en los canales oficiales de venta de Renfe: taquillas de las estaciones, máquinas autoventa, App Renfe, en el teléfono 912 320 320, agencias de viaje o en la web www.renfe.com.