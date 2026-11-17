Archivo - Fachada Hospital De Alcázar De San Juan - JCCM/EP - Archivo

CIUDAD REAL 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado afectadas por inhalación de humo tras declararse un incendio en la cocina de una vivienda, situada en la calle Grupo Renfe de la localidad ciudadrealeña de Alcázar de San Juan.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 14.11 horas.

Los afectados --una mujer de 53 años, otra mujer de 29 años y un hombre de 29 años-- han sido trasladados en ambulancia de soporte vital básico al Hospital General La Mancha Centro de la localidad.

El fuego ha quedado extinguido por los bomberos y al lugar se han trasladado también la Policía Nacional y la Policía Local.