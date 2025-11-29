Tres afectados por inhalación de humo tras el incendio en la cocina de una vivienda de Guadalajara

Archivo - Hospital Universitario de Guadalajara. - J. JAVIER RAMOS GONZALEZ - Archivo

GUADALAJARA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, dos hombres de 21 y 53 años y una mujer de 57, han resultado afectados por inhalación de humo este sábado tras declararse un incendio en la cocina de su vivienda, situada en la calle Padre Tabernero de Guadalajara.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 5.40 horas.

Una UVI ha trasladado al hombre de 53 años y a la mujer de 57 al Hospital de Guadalajara, mientras que el joven de 21 años ha sido trasladado al mismo centro por una ambulancia.

Al lugar ha acudido la Policía Nacional, la Policía Local y los bomberos de Guadalajara que cuando han llegado al lugar han procedido a la ventilación del inmueble, puesto que el incendio ha sido extinguido por los vecinos.