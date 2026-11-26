Sustancias incautadas durante el operativo. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Compañía de Alcázar de San Juan ha procedido a la detención de un total de tres varones dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes en las localidades de Tomelloso y Puerto Lápice.

Durante la primera quincena del mes de noviembre, agentes de la Guardia Civil, conforme al plan operativo de respuesta policial al tráfico minorista y consumo de drogas, han interceptado en varios dispositivos operativos diferentes sustancias estupefacientes y como consecuencia han sido detenidos sus respectivos autores.

En primer lugar, en un área de especial relevancia e interés público como es una estación de servicio de carburante, ubicada en la localidad de Puerto Lápice, los agentes observaron un vehículo sospechoso en las inmediaciones, acercándose al mismo para proceder a su identificación, momento en el cuál se da a la fuga dos personas en el vehículo.

Siguieron al vehículo fugado, incorporándose este al ramal de la autovía A-4, arrojando durante la huida unos objetos blancos hacia la cuneta.

Una vez identificados los ocupantes del vehículo fugado unos kilómetros más adelante, se procedió a regresar al lugar donde se observó arrojar los objetos, hallando tres paquetes de color blanco con sustancia marrón, tratándose de hachís y una vez pesado arronjando una cantidad de 473 gramos.

Tras recoger la sustancia aprehendida, regresaron al lugar de los hechos y se localizó en el lugar a una de las personas previamente identificadas, el cual se encuentra relacionado en grado de autoría y que acudió a recoger el segundo de los vehículos relacionados en el hecho, siendo detenido el varón por un delito grave contra la salud pública.

La segunda de las detenciones, ocurrió a raíz de las labores de indagación y prevención delictiva entre ellas la evitación de venta de sustancias estupefacientes en locales de ocio, llevada a cabo por una patrulla de seguridad ciudadana, en la localidad de Tomelloso.

Como consecuencia de la inspección, se observó como un cliente arrojó al suelo entre la pared y el mobiliario varias dosis de lo que resultó ser cocaína por cantidad de 2 gramos envuelta en plástico blanco y un trozo de una sustancia parduzca, siendo hachís por cantidad de 35 gramos.

Por tales motivos se le realizó un cacheo superficial en sus pertenencias y vestimenta, hallándose billetes de diverso valor por una cuantía total de 360 euros.

Se procedió a la detención por un delito grave contra la salud pública.

La tercera y última detención efectuada por una patrulla de seguridad ciudadana, mientras realizaban un dispositivo de identificación de vehículos y personas.

A uno de los vehículos que identificaron cuyo conductor se encontraba bastante nervioso motivo por el cual se procedió a realizar un registro superficial de sus pertenencias, hallándose en un bolsillo de su pantalón una bola envuelta en plástico en cuyo interior había una sustancia siendo cocaína por una cuantía de 19 gramos.

Se inició un registro superficial en el vehículo, hallando junto al freno de mano, una bolsa conteniendo al parecer marihuana en su interior por una cantidad de 2,82 gramos.

Se procedió a la detención de este varón por un delito grave contra la salud pública, a consecuencia de los hechos descritos.

En total, a lo largo del operativo han sido intervenidos 508 gramos de hachís, 21 gramos de cocaína, 2,82 gramos de marihuana y 400 euros en efectivo.

Las diligencias policiales y los detenidos han sido remitidos a los Tribunales de Instancia de Alcázar de San Juan y Tomelloso respectivamente.