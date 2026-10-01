Tres detenidos por robo con fuerza de herramientas y maquinaria en una obra en Mocejón (Toledo)

Detenidos por robo con fuerza en las cosas en la localidad de Mocejón - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la Operación de Alto Impacto CERES 2.0, desarrollada por la Comandancia de Toledo, ha detenido a tres varones, de entre 20 y 23 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas en la localidad de Mocejón (Toledo).

Los hechos se iniciaron tras un aviso que alertaba de la presencia de varias personas en el interior de una obra a altas horas de la madrugada. Una vez desplazados al lugar, los agentes comprobaron que diversas herramientas y maquinaria habían sido sustraídas, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Las gestiones realizadas permitieron identificar y localizar el vehículo utilizado presuntamente por los autores, cuando circulaba por la autovía A-42 sentido Madrid. Finalmente pudo ser interceptado a la altura de Illescas (Toledo).

Durante la inspección del mismo, los agentes localizaron en su interior diversos efectos procedentes del robo, valorados en 1.500 euros.

Ante estos hechos, se procedió a la detención de los tres ocupantes del vehículo, todos ellos con antecedentes por hechos similares y afincados en Madrid, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.