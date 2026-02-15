Tres heridos por intoxicación por humo en el incendio de una vivienda en Guadalajara

Archivo - Imagen de archivo de bomberos de Guadalajara - VOX - Archivo

GUADALAJARA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres hombres han resultado heridos este domingo por intoxicación por humo en el incendio de una vivienda en Guadalajara.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el incendio se ha producido en la calle Gabriela Mistral y ha afectado a tres varones de 19, 46 y 54 años.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado la Policía Local, los Bomberos de Guadalajara y una ambulancia de soporte vital y dos de urgencias, que han trasladado a los afectados al Hospital Universitario de Guadalajara.