Tres heridos tras la salida de la vía de un turismo en Camuñas

TOLEDO 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este domingo tras la salida de la vía de un turismo en el kilómetro 69 de la CM-42, sentido Tomelloso, a la altura de la localidad toledana de Camuñas.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 12.25 horas.

Los afectados son un hombre 50 años, una mujer de 46 y un niño de 10, que han sido trasladado al hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Al lugar han acudido dos UVI, la Guardia Civil, los bomberos de Villacañas y una ambulancia de urgencias.