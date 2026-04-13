Tres personas investigadas por carreras ilegales en el polígono de Villaluenga-Yuncler. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, en el marco de la operación Freno, han investigado a tres personas por presuntos delitos contra la seguridad vial tras detectar y disolver una carrera ilegal de vehículos en el polígono industrial de Villaluenga-Yuncler.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado al domingo, cuando varias patrullas recibieron aviso de la posible celebración de una "lanzada" en dicho polígono, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Al llegar, los agentes localizaron varios vehículos y a un varón que presuntamente actuaba como árbitro. Se estableció un dispositivo de cerco y se identificó a las personas y vehículos presentes.

Como resultado del dispositivo, tres personas han sido investigadas, dos vehículos han sido puestos a disposición judicial y se han interpuesto 15 sanciones administrativas por infracciones a la Ley de Seguridad Vial.