El Trofeo Rector 2024-2025 implica a 3.362 deportistas de la UCLM

CIUDAD REAL 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.362 deportistas de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) participaron en alguna de las siete modalidades individuales y/o cuatro colectivas del Trofeo Rector disputadas en el curso 2024-2025, cuyo acto de entrega de premios y diplomas a los ganadores se ha celebrado en fecha recientes en los campus y sedes de la Universidad regional presidido por el máximo responsable de la institución académica, Julián Garde.

Del conjunto de participantes en este XXXV Trofeo Rector, 652 lo hicieron en el Campus de Albacete, 514 en el Campus de Ciudad Real; y 680 y 1.258 en Cuenca y Toledo, respectivamente. En las sedes de Almadén y de Talavera de la Reina la participación llegó a los 66 y 192 deportistas, respectivamente.

El curso pasado los y las deportistas pudieron optar a fútbol 7, fútbol sala, baloncesto y voleibol mixto, en la modalidad de equipo; y a ajedrez, bádminton, tenis de mesa, tenis, frontenis, pádel y voley playa, según ha informado la UCLM en nota de prensa.

Coincidiendo con la entrega de este Trofeo, el rector ha entregado también los premios de la Copa Primavera, en la que la UCLM estuvo representada por un total de 690 deportistas.

Igualmente, se ha hecho un reconocimiento a los participantes en los Campeonatos de España Universitarios 2025, en los que la UCLM participó en 27 modalidades. Fueron 174 los deportistas que compitieron y se lograron 11 medallas. A destacar la medalla de oro conseguida por el equipo de balonmano femenino, que le da la plaza para disputar los EUSA GAMES 2026 el próximo verano en Salerno (Italia).

Por otra parte, en las modalidades individuales, Silvia Rey Veiga consiguió tres medallas de plata, dos en campo a través (individual y por equipos) y otra en atletismo en la prueba de 5.000. Asimismo, dos equipos disputaron los Campeonatos de Europa Universitarios 2025. El balonmano masculino en Covilha (Portugal) y el fútbol sala masculino en Zagreb (Croacia), obteniendo estos últimos la medalla de bronce.