UCI de Hospital Talavera consolida la terapia ECMO para tratamiento de pacientes con insuficiencia respiratoria grave - JCCM

TOLEDO 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha consolidado la aplicación de terapias avanzadas de soporte respiratorio gracias a la implantación del dispositivo de oxigenación por membrana extracorpórea, conocido como ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation).

Desde su puesta en marcha, hace ahora diez años, alrededor de una veintena de pacientes se han beneficiado de este sistema que inició su andadura en la Comunidad Autónoma de la mano de la UCI talaverana, situando al centro hospitalario a la vanguardia en el abordaje de la insuficiencia respiratoria grave, ha informado la Junta en nota de prensa.

La ECMO constituye actualmente la terapia más avanzada en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria refractaria a todo el arsenal terapéutico convencional y, en muchos casos, supone la antesala del trasplante pulmonar. Esta técnica permite mantener el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono fuera del organismo mientras el pulmón "descansa" y se recupera.

Además de mejorar las posibilidades de recuperación en pacientes críticos, este sistema contribuye a minimizar las secuelas derivadas del uso prolongado de respiradores mecánicos convencionales en los casos de mayor gravedad.

COMPROMISO MULTIDISCIPLINAR Y HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS

La implantación y consolidación de esta técnica ha sido posible gracias al compromiso y al esfuerzo coordinado de un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de Enfermería, TCAE, fisioterapeutas, rehabilitadores y médicos especialistas en la atención al paciente crítico, contando además con la colaboración de otros servicios hospitalarios cuando la situación clínica lo requiere.

La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Talavera desarrolla una atención integral que trasciende el propio espacio físico de la UCI, prestando apoyo también en Urgencias y en las plantas de hospitalización convencional, llevando los cuidados especializados allí donde son necesarios.

Junto a la incorporación de tecnología de última generación, la UCI mantiene una firme apuesta por la humanización de la asistencia, promoviendo la movilización precoz de los pacientes, fomentando actividades fuera de la unidad siempre que el estado clínico lo permite e implicando activamente a las familias en el proceso asistencial.

La consolidación de la terapia ECMO refuerza el compromiso de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina Talavera con la innovación, la excelencia clínica y una atención centrada en las personas.