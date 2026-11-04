La UCLM Abre Una Nueva Oportunidad De Formación Internacional Con Acceso A Másteres De Columbia. - UCLM

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y Columbia University han formalizado dos acuerdos de colaboración que amplían las oportunidades de formación internacional para el estudiantado. Los convenios son el resultado de un proceso de trabajo iniciado en mayo de 2025 y permiten crear un itinerario académico que facilitará el acceso a programas de máster de Columbia Engineering desde doce grados impartidos por la universidad castellanomanchega.

La colaboración se articula a través de dos instrumentos complementarios. El primero es un Memorando de Entendimiento entre la UCLM y Columbia Engineering que establece un marco general para explorar oportunidades de colaboración en investigación y otras actividades académicas de interés común. El documento contempla, entre otras líneas de trabajo, el desarrollo de iniciativas conjuntas en el ámbito académico y científico, así como el análisis de futuras vías de admisión y posibles programas de doble titulación.

El segundo acuerdo concreta esa colaboración mediante la creación de un itinerario académico internacional que permitirá al estudiantado de la UCLM continuar su formación en programas de posgrado de Columbia Engineering. El recorrido académico está diseñado para que, después de completar con éxito todas las etapas previstas, las personas participantes obtengan dos titulaciones: el grado por la UCLM y el máster por Columbia Engineering.

La duración estimada del programa será de entre diez y once semestres. El estudiantado cursará ocho semestres en la UCLM y entre dos y tres semestres en Columbia, en función del programa elegido.

Los grados de la UCLM incluidos en este acuerdo son Bioquímica, Biotecnología, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Química, Química, Ingeniería Eléctrica, Ciencias Ambientales, Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Minera y Energética y Farmacia.

A través de este itinerario, el estudiantado podrá acceder a cuatro programas de máster de Columbia Engineering: Earth and Environmental Engineering, Carbon Management, Chemical Engineering y Biomedical Engineering.

Los acuerdos, firmados en Nueva York por el vicerrector de Política Internacional y Alianzas Globales, de Raúl Martín, y el decano de Asuntos Académicos y Alianzas Globales y profesor de Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones en Columbia Engineering, Soulaymane Kachani, culminan más de un año de trabajo conjunto y abren una nueva vía para que estudiantes de la UCLM completen una formación internacional avanzada en ámbitos científicos y tecnológicos mediante un programa integrado entre España y Estados Unidos.