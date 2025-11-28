La UCLM se alza con el Premio eTwinning para Futuros Docentes 2025

La UCLM se alza con el del Premio eTwinning para Futuros Docentes 2025. - UCLM

La Universidad de Castilla-La Mancha, a través de la Facultad de Educación de Albacete, ha sido la ganadora del Premio eTwinning para Futuros Docentes 2025, como reconocimiento a su labor en la formación inicial de docentes en el manejo de dicha plataforma educativa, liderada por las profesoras Isabel López Cirugeda y Raquel Sánchez Ruiz. De esta forma, la UCLM ha sido la institución ganadora de las quince nominadas, haciendo ganador también a España, pues representaba al país.

Después de cuatro años consecutivos, la Facultad de Educación de Albacete ha logrado alzarse con el Premio Europeo ITE (Formación inicial del profesorado) --eTwinning para Futuros Docentes--, siendo la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) una de las quince instituciones seleccionadas y única española, por lo que esta victoria convierte también ganador a España, ha informado la UCLM en nota de prensa.

eTwinning para Futuros Docentes es uno de los premios europeos más destacados en educación superior, reuniendo a instituciones europeas de Formación Inicial del Profesorado con el propósito de integrar esta plataforma educativa en sus actividades de formación docente para que profesorado y alumnado de toda Europa trabajen juntos en proyectos, debatan en grupos en línea y desarrollen sus habilidades profesionales.

Este premio tiene como objetivo identificar, celebrar y promover el trabajo y las actividades realizadas por la institución en tres áreas principales: integración curricular, implementación de proyectos y resultados de investigación. Además, el galardón coincide con el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea y también con el cuadragésimo aniversario de la UCLM.

Tal y como señala su decana, Raquel Sánchez Ruiz, este año se ha batido récord de participación con 46 solicitudes presentadas desde toda Europa y países asociados. De ellas, solo siete han cumplido con los exigentes criterios en las tres áreas clave del premio: integración curricular, implementación de proyectos e investigación, resultando finalmente, quince las instituciones finalistas y la UCLM, ganadora.

La Facultad de Educación de Albacete, dentro de la formación inicial docente, ha formado parte de la iniciativa de eTwinning para futuros docentes desde sus orígenes, en 2014, primero como experiencia piloto y más tarde como iniciativa consolidada. Además, ha recibido por tercer año consecutivo el Sello Nacional eTwinning, siendo el único centro universitario español en tenerlo.