La UCLM y el Ayuntamiento suman fuerzas para promocionar el español y el turismo idiomático en Toledo

La UCLM y el Ayuntamiento de Toledo suscriben un protocolo para impulsar la promoción del español y el turismo idiomático en la ciudad. - UCLM

TOLEDO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el Ayuntamiento de Toledo y la Fundación General de la UCLM han suscrito un protocolo general de intenciones para reforzar la proyección internacional de Toledo como ciudad de la cultura y referente en la enseñanza del español como lengua extranjera.

El acuerdo sienta las bases de una cooperación estable orientada a la promoción académica, cultural y educativa del español, así como al impulso del turismo idiomático y la atracción de talento internacional, según informa la institución académica.

Firmado por el rector, Julián Garde; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; y el presidente de la Fundación General de la UCLM, Juan Ramón de Páramo, el protocolo reconoce el valor del español como patrimonio cultural inmaterial y elemento central de la identidad histórica de Toledo.

Las tres instituciones coinciden en la necesidad de potenciar su uso y aprendizaje en los ámbitos educativo, cultural y administrativo, y de aprovechar la trayectoria y el prestigio de la UCLM y de su Fundación General en la enseñanza del español para estudiantes internacionales.

El acuerdo establece un marco de colaboración para fomentar la denominada industria de la lengua en Toledo, con especial atención al sector de la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE). El objetivo es consolidar a la ciudad como destino educativo y cultural de calidad, apoyándose en su singularidad histórica y en la proyección del Toledo de las Tres Culturas como elemento diferenciador en el contexto internacional.

Entre las líneas de actuación previstas figura el desarrollo de acciones de turismo idiomático e inmersión cultural, así como la puesta en marcha de un Plan de Prescriptores Internacionales para la Promoción del Español en Toledo. Este plan facilitará la llegada a la ciudad de docentes internacionales de lengua y cultura españolas mediante estancias becadas, que les permitirán conocer de primera mano los programas ELE de la UCLM, acreditados por el Instituto Cervantes, y la oferta cultural y patrimonial de Toledo. Estas experiencias servirán de base para futuras colaboraciones con instituciones educativas de otros países.

El protocolo, firmado en presencia del vicerrector de Política Internacional y Alianzas Globales, Raúl Martín, contempla también la realización de misiones internacionales de captación y misiones inversas, orientadas a reforzar la visibilidad exterior de Toledo como ciudad universitaria y cultural. Asimismo, se prevén los primeros trabajos de planificación de un congreso internacional de ELE que se celebraría en Toledo en el año 2027.

El documento tendrá vigencia desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2031, un periodo alineado con la candidatura de Toledo a Capital Europea de la Cultura.

En este marco, las actuaciones previstas contribuirán a fortalecer una estrategia cultural de largo recorrido y a reforzar la proyección internacional de la ciudad.