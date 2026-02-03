La UCLM celebra 40 años de trabajo con la Unión Europea con una exposición que defiende la innovación y la colaboración. - UCLM

ALBACETE, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha celebrado este martes una jornada titulada '40 años de la UCLM y su conexión con Europa: Conectando conocimiento, innovación y ciudadanía' en su campus de Albacete, que ha ido acompañada de una exposición "muestra de la huella europea" de la que disfruta la institución como "motor que impulsa la educación y la investigación en nuestra región".

Así lo ha indicado la directora técnica de la oficina de procesos europeos de la universidad, Llanos Carrión, quien ha detallado que la iniciativa busca "acercar un poco a los ciudadanos qué significa pertenecer a la Unión Europea, que representa ser europeos y cómo en concreto Albacete puede beneficiarse de todo lo que Europa nos puede ofrecer".

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha defendido el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea como una trayectoria que ha impulsado "proyectos y actuaciones de investigación", y ha permitido a la institución captar "muchos fondos en convocatorias competitivas y también vinculados a los fondos de cohesión que han servido no sólo para mejorar la universidad sino para mejorar la ciudad y la región".

Garde ha expuesto el programa Erasmus como uno de los grandes ejemplos "que más ha hecho por Europa", yendo más allá de la educación superior para forjar "un sentimiento europeísta que abraza a todas las universidades".

La concejala de Asuntos Europeos del Ayuntamiento, Lucrecia Rodríguez, se ha sumado al apoyo de la colaboración europea, afirmando que la exposición inaugurada "enseña de forma muy visible cómo la Unión Europea ha transformado la ciudad de Albacete y ha ayudado a convertir la Universidad de Castilla-La Mancha en una institución clave para la formación del conocimiento y el impulso europeo en los jóvenes de la ciudad".