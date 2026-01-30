La UCLM comienza su campaña de atracción de talento para estudiantes preuniversitarios. - UCLM

TOLEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) recibirá a más de 9.200 estudiantes de 150 centros de la región durante su campaña de atracción de talento preuniversitario. Desde el 30 de enero y hasta el 3 de marzo se desarrollarán las visitas de institutos a los diferentes campus y sedes de la UCLM.

Durante estas sesiones, el alumnado conoce la oferta académica, recibe información sobre la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y otros procedimientos administrativos, además de acercarse a las ventajas de la vida universitaria en la UCLM.

La jornada culmina con las visitas a las diferentes facultades y escuelas, donde realizan talleres y sesiones prácticas en una primera toma de contacto con las disciplinas que deciden: "La acogida es excelente porque en la mayor parte de los casos es la primera vez que asisten a la universidad", ha señalado la vicerrectora de Proyección Universitaria y responsable de la campaña, Rebeca Rubio, en la primera sesión de visitas en Toledo.

Rubio ha señalado que las visitas de institutos irán acompañadas de las jornadas de puertas abiertas, que se desarrollarán durante el mes de marzo, dirigidas también a las familias. Por campus, tendrán lugar el 1 de marzo en Ciudad Real, el 8 de marzo en Cuenca y Talavera de la Reina, el 15 de marzo en Toledo y el 22 de marzo en Albacete. Las inscripciones se abrirán a mediados de febrero.