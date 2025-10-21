La UCLM cuenta con una nueva pista multideporte en Talavera de la Reina con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación

TOLEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha inaugurado una pista multideporte en la sede universitaria de Talavera de la Reina. El nuevo espacio, construido sobre una parcela de 1.050 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento, permitirá la práctica de fútbol sala, baloncesto y voleibol. Su apertura responde a una demanda histórica de la comunidad universitaria talaverana y simboliza el compromiso entre instituciones para fomentar el bienestar, la convivencia y la actividad física.

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha presidido el acto de presentación, en el que también han participado el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, y el vicerrector de Posgrado y Formación Permanente, Santiago Gutiérrez Broncano, junto a responsables académicos, personal técnico y representantes estudiantiles, ha informado la UCLM en nota de prensa.

Según ha idicado el rector, la pista se ha financiado parcialmente con los Presupuestos Participativos de la UCLM, iniciativa en la que el estudiantado de Talavera presentó la propuesta, una de las más votadas en su primera edición. Durante su intervención, Garde ha destacado que la pista es un ejemplo "de cómo la colaboración entre instituciones permite multiplicar, no solo sumar" y recordó que su habilitación se enmarca en una etapa de crecimiento académico y de transformación de la sede talaverana.

En este sentido, ha subrayado que "en los últimos años se han puesto en marcha titulaciones con un marcado perfil académico y profesional, como el Máster Universitario en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información, o el nuevo Máster Universitario en Terapia Ocupacional en Salud Mental, así como el Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas e Informática, que está funcionando muy bien".

El rector ha adelnatado también los próximos pasos del proceso para la transformación de la sede en campus universitario, prevista en la modificación de los estatutos de la UCLM, así como el avance en el proyecto de la Facultad de Ciencias de la Salud. "El dictamen técnico ya se ha publicado y el 29 de octubre se abrirán las ofertas económicas. A partir de ahí, se adjudicará la dirección facultativa y la redacción del proyecto", ha explicado.

En materia de investigación, Garde ha destacado tres iniciativas en marcha: la creación del Observatorio de Ética Digital, la colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (IDISCAM) para proyectos sobre bienestar y salud pública y la puesta en marcha, en colaboración con el Ayuntamiento, de una Cátedra sobre Industria Agroalimentaria y Sostenibilidad.

La pista, que incluye iluminación, vallado de seguridad y señalización para varias disciplinas, está destinada principalmente al estudiantado, aunque podrá acoger actividades abiertas a la ciudadanía. Para el rector, "la formación deportiva es una parte integral de la formación universitaria y la UCLM cuenta con una normativa que permite conciliar la vida académica y deportiva, resolviendo solicitudes en tiempo real".

Por su parte, el alcalde de Talavera ha destacado el valor simbólico y social del nuevo espacio: "La inauguración de estas instalaciones refleja el crecimiento de la UCLM en toda la región. Esta pista es un punto de encuentro y convivencia, una oportunidad deportiva para el estudiantado, el personal universitario y la ciudadanía".

Gregorio ha añadido que "el deporte es una herramienta de cohesión social, de salud y de educación en valores. Esta pista une a instituciones comprometidas con el futuro y el bienestar de las personas". El regidor agradeció a la UCLM "su constante apuesta por Talavera, así como al equipo técnico y a todas las entidades que han hecho posible la financiación de este proyecto".

Finalmente, ha invitado a la comunidad universitaria y a la población a disfrutar del nuevo espacio, "un símbolo de cooperación y compromiso con una Talavera más activa, más saludable y, sobre todo, más universitaria".

La implementación de la pista multideporte se ha desarrollado con el asesoramiento del Servicio de Deportes de la UCLM y la financiación conjunta de la Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Ciencias Sociales y Tecnologías de la Información, la Gerencia, el Vicerrectorado de Posgrado y Formación Permanente y la Diputación provincial de Toledo.