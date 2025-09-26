UCLM da el pistoletazo de salida al curso 2025-2026 con 6.635 alumnos que hoy comienzan a "escribir su historia"

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, preside el solemne acto académico de apertura del curso 2025/2026. - VÍCTOR FERNÁNDEZ

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha dado este viernes el pistoletazo de salida al curso académico 2025-2026 donde 6.635 alumnos comienzan hoy a "escribir su historia". En el Paraninfo Universitario de Albacete, el rector, Julián Garde, ha declarado oficialmente inaugurado el curso y ha invitado "a todos y a todas" a continuar construyendo "una historia de éxito" que en el transcurso de los años --ha subrayado-- "siga mereciendo la pena contar".

Acompañado por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; el alcalde de Albacete, Manuel Serrano; y el presidente del Consejo Social de la UCLM, José María Barreda, Garde ha afirmado que en la universidad pública, la apertura de un nuevo curso académico es "mucho más" que el inicio de una titulación universitaria, "es la puesta en marcha del mecanismo más potente de movilidad social que permite cambiar vidas".

"Hoy aquí, en la UCLM, 6.635 personas, y hoy hemos hecho el último llamamiento, un 8,5% más que en el curso pasado, inician un grado universitario con nosotros. Hoy aquí 6.635 personas pasan a formar parte del elemento transformador más importante que tiene esta región, su universidad", ha querido poner de relieve el rector.

Tras asegurar que el primer día queda grabado para siempre en cada estudiante como el inicio de un camino "con desafíos, miedos, aprendizajes, sueños, ilusiones y especialmente oportunidades", Garde ha enfatizado que para la Universidad de Castilla-La Mancha este día simboliza la renovación de su razón de ser: "una institución que cuida, impulsa y acompaña en el camino a quienes hoy comienzan a escribir su historia".

En este momento tan especial, el rector de la institución académica ha querido invitar a toda la comunidad universitaria a hacer del curso 2025-2026 "una celebración, un año de pensamiento crítico, de compromiso ético y de valentía académica".

"Como desde hace 40 años, sigamos demostrando a la región, al país y al mundo que la Universidad es capaz de iluminar el presente, dialogar con el mundo y proyectar futuro", ha apostillado.

La ceremonia se ha iniciado con la entrada de la procesión académica al Paraninfo y ha continuado con la lectura de la memoria del curso académico 2024/2025, a cargo de la secretaria general de la UCLM, Isabel Gallego. Tras la misma, tomó la palabra la catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos Elena Navarro Martínez, para exponer la lección inaugural titulada 'Mire vuestra merced no son gigantes, sino Gemelos Digitales'.

