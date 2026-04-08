La UCLM explora colaborar en investigación, movilidad estudiantil e idiomas con una universidad china

La Universidad de Castilla-La Mancha ha recibido una delegación de la East China Normal University (ECNU), con sede en Shanghái. - UCLM

TOLEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha recibido una delegación de la East China Normal University (ECNU), con sede en Shanghái, con la que ha explorado vías de colaboración en investigación, movilidad estudiantil y enseñanza de idiomas. El encuentro, celebrado en el Campus de Toledo, ha abierto la puerta a una relación académica estable entre ambas instituciones.

Fundada en 1951, la ECNU es una de las universidades generalistas más consolidadas de China. Cuenta con cerca de 40.000 personas matriculadas, de las cuales el 54 % cursa estudios de posgrado, y su plantilla supera los 4200 docentes e investigadores.

Según informa la UCLM, la institución destaca en ámbitos como la historia, la filosofía, las matemáticas, la física, la química, la psicología, la informática o las ciencias biológicas y geográficas.

Con más de 6000 estudiantes procedentes de otros países en 2025, la institución se sitúa entre las diez universidades chinas con mayor presencia de alumnado internacional. En las principales tablas de clasificación del mundo, la ECNU se ubica en la franja 201-300 de la de Shanghái, entre los puestos 251 y 300 del Times Higher Education y entre el 200 y el 250 del U.S. News & World Report.

La reunión, organizada por el Vicerrectorado de Política Internacional y Alianzas Globales de la UCLM, contó con la participación del vicerrector Raúl Martín y del director académico del vicerrectorado, Eloy Solís, junto con la secretaria del Comité del Partido de la Facultad de Cultura e Idioma Chino, Meixu Huang; la oficial de Proyectos del Centro de Gestión de Educación Internacional, Xiaoqian Sun, y el consejero de la Facultad de Cultura e Idioma Chino, Yingxiang Xiahou.

Durante el encuentro se presentaron diversos centros e institutos de la UCLM con el objetivo de identificar líneas de trabajo compartidas.

Así, la directora del Instituto Confucio de la UCLM, Haiyan Xu, expuso la oferta formativa y las actividades vinculadas a la enseñanza del chino.

La reunión sirvió también para explorar posibles vías de colaboración con los cinco Institutos Confucio y las dos Aulas Confucio que tiene la ECNU, lo que abre un canal de intercambio cultural y lingüístico de notable alcance.

Por su parte, el director del Programa de Español en Toledo (ESTO), Javier Serrano, presentó los cursos de español para extranjeros disponibles en la universidad regional, con detalle sobre metodología, instalaciones y actividades culturales complementarias. La iniciativa, que cuenta con acreditación del Instituto Cervantes, despertó un interés explícito por parte de la delegación china.

El encuentro se cerró con el acuerdo de formalizar próximamente instrumentos de colaboración que permitirán, entre otras cosas, la movilidad del estudiantado entre ambas instituciones.