UCLM y la Federación de Baloncesto de C-LM renuevan su alianza para la temporada 2026/2027

La UCLM Y La Federación De Baloncesto De Castilla-La Mancha Mantienen Su Alianza Para La Temporada 2026/2027. - UCLM

ALBACETE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha (FBCLM) mantendrán durante la temporada 2026/2027 su colaboración, que permitirá a la institución académica seguir vinculada a las principales competiciones regionales de baloncesto U18 y acercar su oferta formativa a jóvenes en edades próximas al acceso a la Universidad.

El acuerdo, firmado en el Campus de Albacete, ha corrido a cargo del rector de la UCLM, Julián Garde, y del presidente de la FBCLM, José Esteban Gálvez, y contempla el patrocinio de las ligas masculina y femenina de máximo nivel regional en categoría U18, que mantendrán las denominaciones Liga UCLM masculina y Liga UCLM femenina, así como del All Star UCLM U18.

La presencia de la Universidad se extenderá durante la temporada regular, las fases finales y las copas relacionadas con estas competiciones, según ha informado la Universidad por nota de prensa.

Esta iniciativa permite proyectar la imagen de la UCLM y dar a conocer su oferta académica en un entorno deportivo con una importante presencia de población joven, así como de sus familias y clubes. La imagen institucional de la Universidad regional estará presente en los distintos soportes de comunicación y promoción asociados a las competiciones, entre ellos páginas web, cartelería, redes sociales y contenidos audiovisuales.

Asimismo, está prevista la difusión de material promocional e información sobre la oferta académica de la UCLM durante las competiciones y el All Star UCLM U18, además de la presencia de soportes institucionales en las instalaciones deportivas durante las fases finales y los eventos vinculados al patrocinio.

La UCLM y la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha mantienen una estrecha colaboración desde 2022, que también se materializa en el Aula FBCLM-UCLM 'Promoción del Baloncesto y la Salud', financiada por la Federación, que nace como el lugar común desde el que se desarrolla la producción y selección de ideas y proyectos vinculados al desarrollo de actividades en este ámbito y que plasma la cooperación entre ambas entidades.