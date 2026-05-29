La UCLM participa en una investigación para eliminar químicos fósiles en el textil mediante soluciones de base biológica

La Universidad de Castilla-La Mancha participa en el proyecto de investigación europeo TEX4GREEN. - UCLM

CIUDAD REAL 29 May. (EUROPAP RESS) - La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) participa en el proyecto de investigación europeo 'TEX4GREEN', una iniciativa encuadrada en el programa marco de investigación e innovación Horizonte Europa de la Unión Europea para el periodo 2021-2027 que abordará la urgente necesidad de eliminar las sustancias químicas peligrosas de origen fósil de las materias primas y la producción textil mediante el desarrollo, la ampliación y la demostración de soluciones de base biológica en tres cadenas de valor: recubrimientos, tensioactivos y tintes y agentes fijadores.

Al integrar principios de diseño circular, desde el abastecimiento de materias primas hasta el final de la vida útil, el proyecto ofrecerá soluciones validadas para tres aplicaciones de mercado de gran impacto: ropa deportiva, textiles para interiores y moda, ha informado la UCLM en nota de prensa.

Con una financiación cercana a los siete millones de euros, esta propuesta está coordinada por el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (Itene) de Paterna, en Valencia, y cuenta con la participación de diecisiete socios de ocho países, entre los que se encuentra el grupo de investigación Tecnología Química y Ambiental (Tequima) de la UCLM que ha recibido una financiación de 447-750 euros.

El grupo Tequima, liderado en para este proyecto por el director del Instituto de Tecnología Química y Medioambiental (Itquima), el catedrático Manuel Salvador Carmona Franco, centrará su labor en el avance de recubrimientos sostenibles al impulsar la ampliación industrial de formulaciones basadas en lignina, desarrollando tensioactivos y tintes de base biológica.

El objetivo es trasladar estos avances desde la escala laboratorio hasta su implementación en demostradores a escala piloto, consolidando así soluciones innovadoras para el sector.

A lo largo de todo el proceso, el equipo investigador de la UCLM trabajará en establecer una relación precisa entre los parámetros de fabricación y las propiedades finales de los materiales. Se busca garantizar que las modificaciones aplicadas a la lignina y a los recubrimientos resultantes cumplan con exigentes estándares de repelencia, durabilidad y reciclabilidad.

Todo ello, además, asegurando su compatibilidad con las actuales líneas industriales de acabado de fibras sintéticas. El proyecto dará comienzo el próximo día 1 de junio y tendrá una duración de cuarenta y ocho meses. Gabinete de Comunicación UCLM.