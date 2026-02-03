La UCLM trabaja en el diseño de un máster dual en Matemáticas para su implantación en el curso 2027/28

La UCLM está trabajando en el diseño y desarrollo del nuevo máster dual en Matemáticas. - UCLM

CIUDAD REAL, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) está trabajando en el diseño y desarrollo del nuevo máster dual en Matemáticas de cara a su implantación en el curso académico 2027/2028.

El vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación, José Manuel Chicharro; y la vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo, Ángela González, han mantenido un encuentro en el Rectorado con grandes empresas de la región o asentadas en ella, como son Globalcaja, Indra, Airbus, Cojali o Grupo Oesía, para dar a conocer el proyecto y estudiar su colaboración en este nuevo modelo que les permitirá incorporar talento especializado en áreas como la Inteligencia Artificial, el Big Data o la optimización de procesos.

El Máster Dual en Investigación en Matemáticas y sus Aplicaciones que prepara la UCLM contará con una carga de 60 créditos ECTS y se impartirá de forma presencial en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial del Campus de Ciudad Real durante un curso académico. El mismo, según ha explicado Chicharro, surge como una "evolución natural de la sólida formación" que ofrece el Grado de Matemáticas, cuya primera promoción de egresados saldrá en 2027.

Durante el primer semestre, el estudiantado recibirá una preparación rigurosa en áreas como inteligencia artificial, computación científica y metodologías de investigación, junto a contenidos alineados con necesidades reales del tejido productivo: optimización, modelización aplicada a la fisiología y las enfermedades humanas, métodos numéricos, estadística, análisis de datos o ecuaciones diferenciales no lineales, ha informado la UCLM en un comunicado.

En el segundo semestre, el máster ofertará al estudiantado dos itinerarios diferenciados: el académico y el empresarial. El primero está claramente orientado a la investigación y al acceso al doctorado; y el segundo, pionero en España en una titulación en el área de matemática aplicada, implantará una mención dual basada en la inmersión directa en el entorno profesional, en el que el estudiante dedicará el 65% de su tiempo al desarrollo de proyectos reales en las empresas colaboradoras y el 35% restante a formación especializada en tecnologías y materias estratégicas vinculadas al máster.

El vicerrector ha subrayado la importancia que tiene la implicación de las empresas en la formación dual porque "sin ellas no existiría". "Las empresas son parte formal de la formación del máster dual.

El estudiantado llega a la empresa con una formación académica robusta y nosotros ofrecemos a la empresa que adapten su formación a sus necesidades reales, para así conseguir los trabajadores que precisan, porque si lo hacen bien y el estudiante se siente a gusto en ella lo lógico es que continúe ligada laboralmente a esa empresa una vez concluya el máster".

José Manuel Chicharro ha destacado que la colaboración universidad-empresa es una línea de trabajo estratégica para la UCLM que favorece "la transferencia directa de conocimiento al tejido productivo de la región, el desarrollo de competencias transversales, la adquisición de experiencia aplicada y una inserción laboral rápida y cualificada" de sus egresados.

En el presente curso académico, la UCLM oferta cuatro títulos de máster dual --en Ingeniería Informática, en Ingeniería Químicas, en Innovación y Desarrollo de Alimentos de Calidad y en Energías Renovables--, y su intención, según ha asegurado el vicerrector, es "seguir avanzando en este tipo de itinerarios formativos".