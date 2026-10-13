La UCO define al principal acusado del doble crimen de Manzanares como un "psicópata de manual"

El investigador de la UCO durante la quinta sesión del juicio. - TSJCLM

CIUDAD REAL 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La quinta sesión del juicio con jurado popular por el doble crimen de Manzanares ha dejado este martes una de las declaraciones más relevantes de la vista, después de que uno de los investigadores de la UCO calificara al principal acusado, J.C.V., como un "psicópata de manual", al considerar que actuó con "falta de empatía" y un "desprecio absoluto hacia la vida de las personas".

El agente ha sostenido ante el jurado popular que J.C.V. planificó "al milímetro" la muerte de J.M.I.F. y trató después de convertir el crimen en una desaparición voluntaria mediante una serie de movimientos dirigidos, según su tesis, a ocultar lo ocurrido.

También ha señalado que la finca adquirida en Valdepeñas unos días antes del asesinato de J.M.I.F., tenía como único propósito ocultar el cadáver de J.M.I.F., cuyo cuerpo apareció posteriormente en un pozo de esa propiedad.

El agente ha relacionado además el caso de J.M.I.F., desaparecido en 2022, con el de J.M.G.B., desaparecido en 2019. Aunque ha reconocido que la investigación sobre J.M.I.F. fue mucho más profunda, ha asegurado que detectaron numerosas similitudes entre ambos casos y que J.C.V. habría seguido en 2022 un patrón parecido al que las acusaciones le atribuyen tres años antes.

También ha señalado que la investigación constató deudas y problemas económicos de J.C.V., circunstancia que los agentes consideran relevante para valorar un posible móvil económico.

LA DECLARACIÓN DE G.R.E. PERMITIÓ ENCONTRAR A J.M.G.B.

Otro miembro de la UCO ha explicado que, una vez finalizada la investigación de J.M.I.F., los agentes comenzaron a reconstruir el caso de J.M.G.B. a raíz de la declaración de G.R.E. ante la Fiscalía.

El 31 de mayo de 2023 se registró la finca donde este había señalado que se encontraban los restos. El agente ha subrayado que desde el exterior del pozo no era visible ninguna bolsa ni resto humano.

Por ello, ha destacado que habría sido muy complicado localizar el cuerpo sin la información facilitada por G.R.E., colaboración por la que la Fiscalía le aplica la atenuante de confesión.

EL RELATO DE UNA SUPUESTA HUIDA AL EXTRANJERO

También ha declarado como testigo M.A.D.L.U., amigo de J.C.V., quien ha asegurado sentirse engañado por el principal acusado y ha afirmado que este se aprovechó de su amistad.

Durante la sesión se ha reproducido su declaración en fase de instrucción, en la que explicó que la finca en la que, según la acusación, fue asesinado J.M.I.F. figuraba a su nombre sin que él fuera consciente de ello, después de que J.C.V. le hiciera firmar un contrato que el testigo ha considerado falso. "Me ha engañado y me ha metido en un embolado", manifestó entonces.

El testigo ha contado además que J.C.V. difundía la versión de que J.M.I.F. había engañado a los empresarios de La Solana que le compraron la finca y que después se había marchado voluntariamente al extranjero con el dinero.

Esos compradores fueron, junto a J.C.V., de las últimas personas que vieron con vida a J.M.I.F., ya que aquella misma mañana le entregaron 50.000 euros en efectivo como parte del pago de la finca.

Según la acusación, después de recoger ese dinero y regresar a Manzanares con J.C.V., se produjo la muerte del empresario.

La Fiscalía sostiene que J.C.V. mató a J.M.G.B. en 2019 y a J.M.I.F. en 2022 y solicita para él 46 años de prisión. Para G.R.E., acusado como cómplice en ambos casos, reclama 19 años de cárcel.