UGT aclara que "una baja laboral no es absentismo" y confía en que Ley de Prevención Riesgos Laborales salga adelante

Rueda de prensa de la secretaria general de UGT en Castilla-La Mancha, Lola Alcónez - EUROPA PRESS

TOLEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT en Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha aclarado este jueves que "una baja laboral no es absentismo", al tiempo que ha confiado en que la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales acordada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y CCOO y UGT, con la ausencia de la patronal, salga adelante.

En rueda de prensa para hacer balance y exponer los retos del sindicato de cara al año 2026, la líder de UGT en la región ha puesto de manifiesto que a los sindicatos también les importa saber por qué suben las bajas temporales y qué está sucediendo para poder aplicar las medidas que sean oportunas para paliarlo.

En este punto, se ha referido a la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la que, ha afeado, "la patronal no quiere estar". Con datos en la mano, Alcónez ha apuntado que de las 776 enfermedades profesionales que se declararon en Castilla en 2025, el 41,4% no implicaron baja laboral.

Una enfermedades profesionales que, según ha recordado, vienen recogidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. "Esperemos que su tramitación salga adelante y que haya una mayor implicación por parte de la patronal".