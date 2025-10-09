UGT Castilla-La Mancha considera un avance necesario ampliar a 10 días el permiso retribuido por fallecimiento

TOLEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla-La Mancha considera un avance necesario la propuesta de ampliar a 10 días el permiso retribuido por fallecimiento, una medida demandada durante años por el sindicato y que supone ir más allá en la protección de los derechos laborales y en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

La secretaria regional de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT, Isabel Carrascosa, sostiene que su justificación no es solo social o familiar, sino que también está relacionada con la prevención de riesgos laborales y la salud mental de las personas trabajadoras, especialmente en un contexto en el que el duelo requiere un tiempo de recuperación emocional y personal adecuado, ha informado el sindicato en nota de prensa.

"La ampliación de este permiso nos igualaría a la situación que ya existe en los países europeos de nuestro entorno". Nos obstante, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores entiende que una modificación de esta naturaleza deber abordarse en el marco del diálogo social, con la participación activa de las organizaciones sindicales y empresariales. Solo a través de la negociación tripartita se podrá garantizar que el cambio legislativo responda al equilibrio y consenso que caracteriza a las reformas del Estatuto de los Trabajadores", ha señalado.