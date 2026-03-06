UGT cree que patronal, sindicatos y Gobierno trabajarán en un escudo social con motivo del conflicto en Oriente Medio

Archivo - La vicesecretaria general del sindicato, Lola Navarro, durante una rueda de prensa, en la sede de UGT, a 1 de agosto de 2025, en Madrid (España). Durante la rueda de prensa se ha analizado la falta de protección a las mujeres víctimas de prostit - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TOLEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha mostrado este viernes su preocupación por el conflicto abierto en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y ha apuntado que "seguramente" sindicatos, Gobierno y patronal trabajarán en un escudo social como el que hubo por el Covid.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios la vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, antes de participar en el acto organizado por el sindicato a nivel regional con motivo del 8M.

"Estamos francamente preocupados por la situación y a la vez profundamente orgullosos de vivir en un país donde hemos dicho claro y alto que no vamos a participar de un conflicto bélico donde realmente no hay una preocupación por la sociedad sino querer volver a invadir un país para llevarse todos los recursos", ha manifestado.

Ha destacado que los ERTE "salvaron" a la sociedad en el Covid, donde "se invernó" por parte de las empresas pero también se protegió a todos los trabajadores. "En eso vamos a estar sin ningún género de dudas", ha señalado.